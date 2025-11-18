AKTUELNO

Prva noćna trka u istoriji Beograda i Čukarice

Izvor: Pink.rs, Foto: Đorđe Bulić ||

Na Adi Ciganliji u subotu, 15. novembra 2025. godine, Čukarica je zvanično ispisala novu stranicu sportske istorije. Pod svetlima reflektora i zvezdanim nebom održan je 4. Čukarički polumaraton, ujedno i prva noćna trka ikada organizovana u Beogradu.

Uprkos hladnom novembarskom vremenu, okupilo se više od 250 takmičara, uz veliki broj navijača i posetilaca koji su ispunili Adu Ciganliju posebnom energijom.

Održane su dve trke:

• Trka zadovoljstva – 5 kilometara

• Polumaraton – 21,1 kilometar

Učesnici su stizali iz svih delova Beograda, ali i iz drugih gradova Srbije, a događaj je imao i humanitarni karakter. Svi trkači, gosti i organizatori poslali su SMS poruku podrške Mili Gajić iz Železnika, devojčici koja se leči od leukemije.

Trka je protekla u odličnoj atmosferi, uz besprekor­nu organizaciju i utisak da je Čukarica još jednom potvrdila status novog sportskog centra Beograda.

„Čukarica je ponovo pomerila granice u sportu i humanosti i to u velikom stilu“, izjavio je Đorđe Bulić, član Veća za sport Gradske opštine Čukarica.

