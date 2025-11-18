NIKO NEĆE U MOSKVU Spartak ne može da nađe Stankovićevog naslednika, odbili ih Hrvati

Nakon što su Ivan Jurić i Igor Tudor odbili dolazak u Rusiju, sada je isto učinio i Tijago Mota, piše "Calciomercato".

Audicija za naslednika Dejana Stankovića na klupi Spartaka iz Moskve se nastavlja.

Nakon što su Ivan Jurić i Igor Tudor odbili dolazak u Rusiju, sada je isto učinio i Tijago Mota, piše "Calciomercato".

U međuvremenu, nastavlja se agenda ruske javnosti protiv toga da trener Spartaka bude stranac. Sada se oglasio i Nikolaj Pisarev, asistent u nacionalnom timu i istakao da bi klub iz Moskve napravio veliku grešku da je angažovao Jurića.

- Bila bi to katastrofa za Spartak. Želeo bi da promeni sve u timu. Šokirala me je informacija da ga iko uopšte razmatra kao kandidata. Spartaku ne treba takav trener. Ne treba im čovek koji će pokušati da promeni mentalitet igračima - rekao je Pisarev za "All on Match".

Autor: Jovana Nerić