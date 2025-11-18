ZVEZDA DESETKOVANA! MILOJEVIĆ U POMOĆ ZVAO OMLADINCE: Crveno-beli u problemima dočekuju utakmicu protiv Slovana u Rumi

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 13.00 časova u Rumi igraju protiv Slovena u Kupu Srbije. Biće to praznik fudbala u Sremu.

Međutim, trener crveno-belih Vladan Milojević nije mogao da računa na veliki broj igrača, zbog reprezentativnih obaveza.

Proteklih dana na Marakani su od prvotimaca trenirali samo Mateus, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Franklin Tebo Učena, Rodrigao, Kejmer Sandoval, Rade Krunić, Tomas Handel, Mirko Ivanić i Bruno Duarte. Svega desetorica igrača, jer su svi ostali imali obaveze prema svojim državnim timovima.

Ogroman problem za Vladana Milojevića pred utakmicu u Rumi. Zbog svega navedenog, šef struke Crvene zvezde bio je primoran da radu sa prvim timom priključi i nekoliko omladinaca.

Tako su najboljim timom trenirali golmani Filip Dostanić i Uroš Nikolić, desni bek Ognjen Ivković, štoperi Vuk Roganović, Viktor Stojanović i Mondej Egbebi, te krilni fudbaleri Ognjen Mišić i Džozef Egenolohor. Većina momaka iz omladinskog pogona takođe je bilo u reprezentativnim selekcijama.

Neki od nabrojanih omladinaca biće u konkurenciji za utakmicu protiv Slovena u Rumi. Prvom timu su se danas priključili Aleksandar Katai i Miloš Veljković, poveratnici iz A tima Srbije. Odranije su povređeni Vladimir Lučić i Šavi Babika.

Autor: Jovana Nerić