AKTUELNO

Fudbal

ZVEZDA DESETKOVANA! MILOJEVIĆ U POMOĆ ZVAO OMLADINCE: Crveno-beli u problemima dočekuju utakmicu protiv Slovana u Rumi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Ana Punković ||

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 13.00 časova u Rumi igraju protiv Slovena u Kupu Srbije. Biće to praznik fudbala u Sremu.

Međutim, trener crveno-belih Vladan Milojević nije mogao da računa na veliki broj igrača, zbog reprezentativnih obaveza.

Proteklih dana na Marakani su od prvotimaca trenirali samo Mateus, Ivan Guteša, Nikola Stanković, Franklin Tebo Učena, Rodrigao, Kejmer Sandoval, Rade Krunić, Tomas Handel, Mirko Ivanić i Bruno Duarte. Svega desetorica igrača, jer su svi ostali imali obaveze prema svojim državnim timovima.

Ogroman problem za Vladana Milojevića pred utakmicu u Rumi. Zbog svega navedenog, šef struke Crvene zvezde bio je primoran da radu sa prvim timom priključi i nekoliko omladinaca.

Foto: Beta/Marko Metlas

Tako su najboljim timom trenirali golmani Filip Dostanić i Uroš Nikolić, desni bek Ognjen Ivković, štoperi Vuk Roganović, Viktor Stojanović i Mondej Egbebi, te krilni fudbaleri Ognjen Mišić i Džozef Egenolohor. Većina momaka iz omladinskog pogona takođe je bilo u reprezentativnim selekcijama.

Neki od nabrojanih omladinaca biće u konkurenciji za utakmicu protiv Slovena u Rumi. Prvom timu su se danas priključili Aleksandar Katai i Miloš Veljković, poveratnici iz A tima Srbije. Odranije su povređeni Vladimir Lučić i Šavi Babika.

Autor: Jovana Nerić

#FK Crvena Zvezda

#Utakmica

#Vladan Milojević

#fudbal

#omladinci

POVEZANE VESTI

Fudbal

MILOJEVIĆ OPREZAN PRED SPARTAK: Nismo imali mnogo vremena za pripremu utakmice protiv Spartaka

Fudbal

ZVEZDA U NEDELJU IGRA U NOVOM PAZARU: Milojević nahvalio domaćina i kolegu Gaćinovića!

Fudbal

Crvena zvezda večeras gostuje Bragi u trećem kolu Lige Evropa! Milojević: Oni su ekipa koja odlično menja formacije

Košarka

KATASTROFA ZA ZVEZDU! Crveno-beli se oglasili saopštenjem i otkrili vesti koje niko nije želeo da čuje pred meč protiv Monaka: 'Obaveštavamo javnost..

Fudbal

LIGA ŠAMPIONA NA MARAKANI: Evo kada počinje meč Crvena zvezda - Benfika

Fudbal

ZVEZDA IZGUBILA U PORTUGALIJI: Crveno-beli nemoćni protiv Brage, izgubili i Marka Arnautovića