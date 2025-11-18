Arbutina: Veliko priznanje za evropsku titulu MK Crvena zvezda, podsticaj da idemo još jače

Mačevalački klub Crvena zvezda danas je primio zvanično priznanje Sportskog društva Crvena zvezda za osvajanje titule šampiona Evrope na Evropskom kupu klubova u Hajdenhajmu.

Priznanje je uručeno rukovodstvu i predstavnicima kluba, koji su ove sezone ostvarili jedan od najvećih uspeha u istoriji zvezdaškog mačevanja.

U ime kluba priznanje su primili predsednica Svetlana Petronijević, predsednik Skupštine Dalibor Arbutina, sekretar Zoran Timić, trener Ivica Subić i evropski šampion Veljko Ćuk.

Arbutina je naglasio da je priznanje potvrda kontinuiteta i rada koji klub godinama neguje.„Ovo je velika čast. Titula prvaka Evrope nije samo rezultat jednog takmičenja, već cele sezone ulaganja, discipline i zajedništva. Ovo priznanje nam daje dodatnu snagu da nastavimo da gradimo Zvezdu koja pobeđuje“, rekao je Arbutina.

Priznanje za osvajanje evropske titule dobio je i Bokserski klub Crvena zvezda, čime je Sportskom društvu potvrđena još jedna uspešna godina.