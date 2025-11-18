Rukometašice Srbije putuju na prestižni turnir, uskoro sledi Svetsko prvenstvo

Rukometašice Srbije će u sredu prepodne otputovati u Nor­ve­šku, gde će uče­stvo­va­ti na turniru "Če­ti­ri na­ci­je", a rivali će biti domaćin Norveška, Mađarska i Španija. Odmah po završetku turnira rukometašice Srbije će otputovati u Štutgart, gde se će igrati na Svetskom prvenstvu u grupi C protiv Urugvaja, Islanda i Nemačke.

- Ovo je uvek ne­što po­seb­no, dru­ga­či­je. De­voj­ke su su­per, div­ne su, pri­ča­mo na istom jeziku, raz­u­me­mo se u sve­mu i to je naj­lep­še. Go­to­vo sve igra­mo ne­gde u ino­stran­stvu i on­da kad do­đe ovaj pe­ri­od go­di­ne, je­dva če­ka­mo da se vi­di­mo. Ne­ma tu mno­go fi­lo­zo­fi­je, ni­ti je potrebna pa­met da se na­pra­vi do­bra at­mos­fe­ra, do­volj­no je što smo me­đu svo­ji­ma i što igra­mo za na­šu zemlju - rekla je reprezentativka Dragana Cvijić, a prenosi sajt Rukometnog saveza Srbije.

Rukometašica Srbije An­đe­la Ja­njušević navela je da ekipu očekuje jak turnir u Norveškoj i dodala da će to biti dobra priprema za Svetsko prvenstvo.

- Sreć­ne smo što smo ov­de, re­pre­zen­ta­ci­ja je uvek ne­što po­seb­no i spe­ci­jal­no. Tak­tič­ki moramo da od­i­gra­mo do­bre pred­sto­je­će su­sre­te, ka­ko bi­smo ima­le ja­sni­ju sli­ku o našim mogućnostima - izjavila je Janjušević.

Rukometašica Srbije Jo­va­na Jo­vo­vić poručila je da ekipa ima da vremena vidi šta treba da ispravi do početka Svetskog prvenstva.

- Ima­li smo po ne­de­lju da­na pri­pre­ma u sep­tem­bru i ok­to­bru, to je ujed­no bio i je­di­ni deo kad smo mo­gle da se fo­ku­si­ra­mo na tre­nin­ge. Me­ni je ovo sad ma­lo dru­ga­či­je, no­vo, jer smo ra­ni­je uglav­nom ima­le po se­dam, osam da­na sa­mo za tre­ni­ra­nje, a sad će­mo od­i­gra­ti i utak­mi­ce, što je za igra­ča uvek bo­lja op­ci­ja. Tur­nir i utak­mi­ce u Nor­ve­škoj su ve­o­ma zna­čaj­ne i pre sve­ga potrebne ka­ko bi­smo ušle u no­vi si­stem. Zna­mo ka­kva nas tri pro­tiv­ni­ka oče­ku­ju, ne mo­gu ri­va­li bi­ti bo­lji, jer će­mo igra­ti pro­tiv pr­va­ka Evro­pe, kao i tre­će­pla­si­ra­nom selekcijom sa EP - rekla je Jovovović.

Rukometašica Srbije Emi­li­ja La­zić izjavila je da će reprezentacija predstojeće utakmice iskoristiti za uigravanje i popravljanje nekih finesa.

- Ap­so­lut­no i je­dva če­kam da poč­ne. Ima­mo pre to­ga još tri pri­ja­telj­ske utak­mi­ce i to je u ovom tre­nut­ku naj­va­žni­je. Mi­slim da će nam ovi me­če­vi da­ti ja­sni­ju sli­ku gde se na­la­zi­mo jer ćemo igra­ti pro­tiv jed­nih od naj­ja­čih eki­pa na sve­tu - rekla je Lazić.

