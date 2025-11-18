Rukometašice Srbije putuju na prestižni turnir, uskoro sledi Svetsko prvenstvo

Rukometašice Srbije će u sredu prepodne otputovati u Norvešku, gde će učestvovati na turniru "Četiri nacije", a rivali će biti domaćin Norveška, Mađarska i Španija. Odmah po završetku turnira rukometašice Srbije će otputovati u Štutgart, gde se će igrati na Svetskom prvenstvu u grupi C protiv Urugvaja, Islanda i Nemačke.
- Ovo je uvek nešto posebno, drugačije. Devojke su super, divne su, pričamo na istom jeziku, razumemo se u svemu i to je najlepše. Gotovo sve igramo negde u inostranstvu i onda kad dođe ovaj period godine, jedva čekamo da se vidimo. Nema tu mnogo filozofije, niti je potrebna pamet da se napravi dobra atmosfera, dovoljno je što smo među svojima i što igramo za našu zemlju - rekla je reprezentativka Dragana Cvijić, a prenosi sajt Rukometnog saveza Srbije.
Rukometašica Srbije Anđela Janjušević navela je da ekipu očekuje jak turnir u Norveškoj i dodala da će to biti dobra priprema za Svetsko prvenstvo.
- Srećne smo što smo ovde, reprezentacija je uvek nešto posebno i specijalno. Taktički moramo da odigramo dobre predstojeće susrete, kako bismo imale jasniju sliku o našim mogućnostima - izjavila je Janjušević.
Rukometašica Srbije Jovana Jovović poručila je da ekipa ima da vremena vidi šta treba da ispravi do početka Svetskog prvenstva.
- Imali smo po nedelju dana priprema u septembru i oktobru, to je ujedno bio i jedini deo kad smo mogle da se fokusiramo na treninge. Meni je ovo sad malo drugačije, novo, jer smo ranije uglavnom imale po sedam, osam dana samo za treniranje, a sad ćemo odigrati i utakmice, što je za igrača uvek bolja opcija. Turnir i utakmice u Norveškoj su veoma značajne i pre svega potrebne kako bismo ušle u novi sistem. Znamo kakva nas tri protivnika očekuju, ne mogu rivali biti bolji, jer ćemo igrati protiv prvaka Evrope, kao i trećeplasiranom selekcijom sa EP - rekla je Jovovović.
Rukometašica Srbije Emilija Lazić izjavila je da će reprezentacija predstojeće utakmice iskoristiti za uigravanje i popravljanje nekih finesa.
- Apsolutno i jedva čekam da počne. Imamo pre toga još tri prijateljske utakmice i to je u ovom trenutku najvažnije. Mislim da će nam ovi mečevi dati jasniju sliku gde se nalazimo jer ćemo igrati protiv jednih od najjačih ekipa na svetu - rekla je Lazić.
Autor: D.Bošković