IZJAVA KOJA JE ZABRINULA SRBIJU: Povredio se Vasilije Micić

Za manje od 10 dana očekuje reprezentaciju Srbije duel sa Švajcarskom u novembarskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a ne stižu dobre vesti iz Izraela.

Na spisku novog selektora Dušana Alimpijevića, našlo se ime Vasilija Micića koji je trebalo da predvodi "orlove", ali...

Kako je istakao gazda Hapoel Tel Aviva, Ofer Janaj, reprezentativac Srbije se povredio.

- Osetio je problem u kolenu protiv Baskonije i zato je igrao manje. Ide na preglede u Nemačku i videćemo šta će biti.



Veliko je pitanje da li će Micić biti spreman za meč u četvrtak koji Hapoel igra protiv Armanija u Milanu.

- Videćemo, ali moramo da mu damo vremena da se oporavi - naglasio je Janaj.

Pažljivo će i u reprezentaciji Srbije da prate situaciju sa Micićem.

Autor: D.Bošković