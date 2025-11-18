AKTUELNO

Košarka

IZJAVA KOJA JE ZABRINULA SRBIJU: Povredio se Vasilije Micić

Izvor: Alo, Foto: Tanjug AP/Christinne Muschi ||

Za manje od 10 dana očekuje reprezentaciju Srbije duel sa Švajcarskom u novembarskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a ne stižu dobre vesti iz Izraela.

Na spisku novog selektora Dušana Alimpijevića, našlo se ime Vasilija Micića koji je trebalo da predvodi "orlove", ali...

Kako je istakao gazda Hapoel Tel Aviva, Ofer Janaj, reprezentativac Srbije se povredio.

- Osetio je problem u kolenu protiv Baskonije i zato je igrao manje. Ide na preglede u Nemačku i videćemo šta će biti.


Veliko je pitanje da li će Micić biti spreman za meč u četvrtak koji Hapoel igra protiv Armanija u Milanu.

- Videćemo, ali moramo da mu damo vremena da se oporavi - naglasio je Janaj.

Pažljivo će i u reprezentaciji Srbije da prate situaciju sa Micićem.

Autor: D.Bošković

#Srbija

#izjava

#kosarka

#povred

#vasilije micix

POVEZANE VESTI

Košarka

MICIĆ IGRA ZA SRBIJU: Dušan Alimpijević objavio prvi spisak

Fudbal

KO JE KAPITEN SRBIJE? Evo kako je selektor Veljko Paunović odgovorio

Fudbal

PRVE REČI PIKSIJA POSLE ŽREBA! Oglasio se selektor Orlova: Što se nas tiče, ne dolazi u obzir ništa što nema veze sa fudbalom

Ostali sportovi

ODBOJKAŠI SRBIJE ČEKAJU RIVALE: Iz drugog šešira vrebaju šansu na Svetskom prvenstvu

Fudbal

FANTASTIČNI PETROVIĆ: Pogledajte kako je srpski golman odbranio penal Albancu usred Tirane (VIDEO)

Fudbal

IGLA NEMA GDE DA PADNE: Pakao ispred Marakane, atmosfera sa lica mesta - ovo se ne pamti! (FOTO+VIDEO)