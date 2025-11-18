AKTUELNO

Ostali sportovi

Partizan stao na ivici novog podviga u Evropi, težak poraz kada su ambicije crno-belih u pitanju

Izvor: Telegraf, Foto: RK Partizan ||

Rukometaši Partizana poraženi su u utakmici četvrtog kola grupe H Lige Evrope u rukometu, pošto je od njih bolja bila ekipa Ademar Leona 29:22 u utakmici odigranoj u Španiji. Crno-beli nisu uspeli da opravdaju trijumf na Banjici 25:18 u trećoj rundi, ali se borba nastavlja.

Partizan je početkom drugog poluvremena čak i vodio 18:17, ali je usledila serija rivala najpre od 9:2, pa je šampion Srbije u završnici posustao i ostao na učinku od četiri boda, odnosno skoru 2-2.

Nekse je tokom večeri porazio švajcarski Kadeten u gostima 32:31, pa posle ove runde postoji prava ludnica na tabeli. Nekse ima pet bodova, Kadeten je izjednačen sa Partizanom, ali i ispred crno-belih, dok je Ademar Leon na učinku od tri boda.

Autor: D.Bošković

