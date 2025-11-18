RUSI OTKRILI NOVE DETALJE: Zbog ovoga je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku

Ruski portal "Šampionat" je otkrio zbog čega je srpski stručnjak otpušten.

Prvi i osnovni razlog su loši rezultati. Stanković je na raspolaganju imao izuzetno snažan tim i zbog toga je trenutno šesto mesto na tabeli sa svega 25 bodova ogroman neuspeh. Ono što je najverovatnije presudilo jeste gubitak svlačionice. Na startu prvenstva u Spartaku su shvatili da je atmosfera "tanka".



- Da, nije super taktičar, ali Dejan je trebalo da bude vođa svlačionice. Ali je nesrećno podbacio. Svlačionica je odavno izgubljena.“ Da sve bude još crnje, Stanković je krivicu za loše rezultate prebacio na igrače - piše ruski portal.

Na kraju, Rusi su stigli i do odgovora na pitanje: Zašto su u Spartaku odlagali njegovo otpuštanje?

- Osnovni razlog je bio nedostatak spremne zamene. Ipak, svakom strpljenju ima kraja, a sve je puklo posle Stankovićevih komentara da želi da se vrati kući svojoj porodici i njegovog napada na novinara u Groznom. Klub je ove sukobe shvatio kao direktan poziv Srbina da ga otpusti i isplati mu zaostalu platu - navodi pomenuti izvor.

Autor: D.Bošković