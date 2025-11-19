U 'Lagatoru' otvoren prvi Regionalni bokserski centar u Srbiji

Boks ima bogatu istoriju koja datira hiljadama godina unazad, evoluirajući od drevnih tradicija do modernog sporta koji očarava milione.

Kao jedan od najstarijih oblika borbe, boksersko nasleđe je bogato pričama o kultnim šampionima, transformativnim prekretnicama i trajnim tehnikama. Plemenita veština u Srbiji nastavlja svoj rast i ekspanziju sad i kroz fokus na razvoj lokalnih, regionalnih boks zajednica. Nove strategije za razvoj uključuju olakšavanje razumevanja i gledanja ovog sporta, korišćenje novih sala i najsavremenije boks opreme koja će biti osnovi alat u stvaranju velikih šampiona.

Zaključkom Vlade Republike Srbije bokserski sport dobio je tri nova regionalna trenažna centra koji će se nalazi u sklopu fudbalskih stadiona “Lagator” u Loznici, “Kraljevica” u Zaječaru i “Dubočica” u Leskovcu, što će omogućiti bolje uslove za treninge i dalji napredak plemenite veštine u našoj zemlji.

Prvi od tri Regionalna trening centar Bokserskog saveza Srbije, svačano je otvoren na novom stadionu ''Lagator“ u Loznici, što je važan infrastrukturni korak za dalji razvoj i profesionalizaciju srpskog boksa. Centar su zvanično otvorili ministar sporta Republike Srbije, Zoran Gajić i direktor ''Arena Channels Group'', Nebojša Žugić simboličnim presecanjem vrpce, uz prisustvo predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu sporta Ratka Nikolića, svetske IBA šampionke, višestruke Svetske i Evropske šampionke, srpske reprezentativke Sare Ćirković i EUBC Evropskog šampiona u konkurenciji mlađih seniora Rastko Simić, selektora boks selekcija Srbije, kao i predstavnika lokalne lokalnih boks klubova i brojnih sportista.

“Jako sam srećan da otvaramo prvi ne samo regionalni, već prvi trening centar u Srbiji za bokserski sport, zahvaljujući Vladi Republike Srbije koja nam je dala da na novim stadionima Lagator u Loznici, Zaječaru i Leskovcu dobijemo prostor za regionalne trening centre. Zahvalnost ministru sporta gospodinu Zoranu Gajiću i našem prijatelju i bratu Nebojši Žugiću direktoru Arena Channels Groupa, dva čoveka koja su uz predsednika Republike Aleksandra Vučića nama pomogli mnogo da bokserski sport u Srbiji ima uslove koje danas ima i da naši bokseri i bokserke mogu nesmetano da obavljaju trenažne procese i da za Srbiju osvajaju nasjajnija odličja. Sa nama su Sara Ćirkovic i Rastko Simić koji su predvodnici i perjanice novih generacija boksa u Srbiji, i verujem da će na sledećim OI u Los Anđelesu na njihovim grudima sijati zlatne medalje, a i nama na sreću i ponos celoj naciji. Želim puno uspeha svima i dobrodošlicu svim klubovima” – rekao je prilikom svečane ceremonije otvaranja reginalnog boks centra u Loznici predsednik BSS Nenad Borovčanin.

Otvaranje reginalnog boks centra u Loznici, jednog od najmodernijih i najbolje opremljenih bokserskih centara u regionu, impozantnog sportskog kompleksa, sa izuzetnom kvadraturom od 400 kvadrata i pratećim sadržajima, objekat kojim se Srbija može ponositi, označava početak nove faze u unapređenju trening uslova, afirmaciji mladih talenata i jačanju boksa i borilačkih sportova u Srbiji.

“Zaista sam presrećan, ovakav sportski objekat moram da kažem da se retko viđa u našoj zemlji. Naravno, fudbalski stadion je zahvaljujući Vladi Republike Srbije, državnom rukovodstvu i predsedniku napravljen, međutim ovaj prostor je bio takav kakav je bio i ja nemam reči hvale i Nenadu i celoj bokserskoj organizaciji i svim ljudima iz bokserksog kluba ovde u Loznici koji su uspeli ovaj prostor da oplemene, da bude funkcionalan i opremljen za celu metodiku treninga i fizičku pripremu. I da se malo našalim na kraju da mi Nenad nije tražio ni dinar da ovo napravi. Uvek vidim neki rezultat i 20. medalja u Nišu i ovi momci i devojke ovde koji imaju svetsku perspektivu, tako da čovek je za primer. On to nađe na nekom drugom mestu, jer ne verujem da vama bokserima nešto fali” – rekao je ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

Bokserski savez Srbije ovim započinje realizaciju plana da svaki okrug u Srbiji dobije novu salu namenjenu isključivo za boks. Uz srpski boks već pola decenije stoji i zajedno sa Bokserskim savezom Srbije gradi srpski boks i ''Arena Channels Group''. Širenje boksa podrazumeva povećanje globalnog medijskog prisustva, usvajanje digitalnih platformi i razvoj programa za razvoj sporta na lokalnom nivou. Nova strategija se fokusira na to da sport učini pristupačnijim i zanimljivijim poboljšanjem njegove transparentnosti, promocijom njegovih obrazovnih koristi.

“Izuzetno sam srećan kada vidim da neki novi sportski objekat nikne, a Bogu hvala u poslednjih 12,13 godina ih je niklo da niko nije mogao da sanja o njima. Mi smo uradili jedan serijal o razvoju sportske infrastrukture u Srbiji i snimili smo 140 epizoda šta je sve urađeno od 2012. godine do danas. Imamo mnogo toga čime se možemo pohvaliti i to me raduje. Nenad Borovčanin i ja imamo jednu neverovatnu sinergiju koju i zadovoljstvo u svakom projektu koji smo do sada realizovali, a bilo ih je mnogo, od kojih je možda jedan od najvećih Svetsko prvenstvo u boksu koje je ušlo u anale sa skoro 500. direktnih prenosa, prvi put smo imali simultane prenose iz dva ringa, i to je nešto što je dodatno popularizovalo boks u Srbiji. Obećavam vam da ćemo nastaviti još jače, još žešće i da ćemo nadam se do sledećih Olimpijskih igara biti spremni da i iz Los Anđelesa donesemo medalje i da ćemo još mnogo, mnogo takmičenja ovde u Srbiji priređivati i prenositi” – zaključio je direktor Arena Channels Groupa Nebojša Žugić.

ustupljene fotografije/bss ustupljene fotografije/bss ustupljene fotografije/bss ustupljene fotografije/bss Previous Next

Rukovodstvo Bokserskog saveza Srbije na čelu sa Nenadom Borovčaninom zajedno sa sponzorima i saradnicima nastavlja da diže srpski boks u nove visine. Srbija je zemlja boksa!

Autor: Iva Besarabić