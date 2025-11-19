PRIVREDNA KOMORA SRBIJE I ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE POTPISALI SPORAZUM O SARADNJI I PROMOCIJI ŠAHA

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić potpisali su danas Sporazum o saradnji, koji ima za cilj uspostavljanje dugoročne saradnje na promociji šaha kao intelektualnog sporta, razvoju inovacija i digitalizacije u oblasti šaha, kao i podršci obrazovnim i školskim programima koji doprinose razvoju mladih talenata.

- Šah ne samo da ne gubi na popularnosti, već i dobija na popularnosti posebno uvođenjem novih tehnologija, novih alata, i mi kao Privredna komora Srbije i te kako prepoznajemo šah kao potencijal ne samo kao intelektualnoj igri već i kao poslovni razvoj.Postoji izuzetno veliki broj novih, modernih platformi baziranih na veštačkoj inteligenciji, koje u zadnjem periodu dobijaju na popularnosti i dodatnoj vrednosti, i stvaraju poslovnu šansu.Verujem da će mnoge srpske start ap kompanije i IT kompanije prepoznati šansu da uđu na to tržište i da na neki način zajednički sa PKS I ŠSS rade na popularizaciji ne samo sporta,nego i popularizaciji stvaranja dobrih odnosa igrača koji mogu da budu predstavnici različitih kompanija,različitih industrija i kroz ovu igru se razumeti i stvoriti neke nove poslovne odnose. Zato i jeste jedna od prvih ideja da kroz ovakav sporazum podržimo stvaranje jedne prve šahovske biznis lige koja će se održavati u Komori i koju će Komora podržavati i zajedno sa ŠSS promovisati, istakao je Vesović.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić rekao je da je od izuzetnog značaja spojiti privrednike sa sferom sporta.

- Nekada su bile aktuelne sportske radničke igre, a stvaranjem biznis lige možemo to modifikovati, i na taj način privući privrednike, koji bi se pre svega družili putem šaha, ali i produbljivali svoje vidike, jer šah je jedna misaona igra. Neko će možda i prepoznati svoj interes i uložiti u šah, da on bude još jači i vidljiviji. Platforme i onlajn šah doprineli su da danas imamo sve mlađe velemajstore, a platforme preko kojih se prenose partije danas gleda i po nekoliko miliona ljudi.Jedna od ideja je i da zajedno sa Privrednom komorom Srbije iskoristimo potencijale i organizujemo zajedničke aktivnosti u okviru Expo Belgrade 2027, gde bismo šah predstavili kao spoj sporta, nauke i savremenih tehnologija.Izdvojio bih i podatak da je Srbija ove godine osvojila 9 medalja u šahu u različitim konkurencijama, poručio je Jorgić.

Koordinator za saradnju privrede i sportskih institucija Mladen Đorić istakao je da u vremenu u kome živimo šah nije samo igra, već i prostor ogromnih potencijala za inovacije, digitalizaciju, razvoj i nove privredne mogućnosti.

