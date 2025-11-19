ALIMPIJEVIĆ SLAVIO U DERBIJU EVROKUPA: Novi selektor stiže trijumfalno na debi na klupi Srbije

Ekipa Bešiktaša, novog selektora Srbije Dušana Alimpijevića, zabeležila je vredan trijumf u Evrokupu.

U utakmici 8. kola crno-beli iz Istanbula su u Ankari u turskom obračunu savladali Turk Telekom 93:84.

Bešiktaš je trenutno sa učinkom 6-2 na deobi drugog mesta u grupi B sa ekipom Budućnosti. Ispred je samo Burž-en-bres koji ima učinak 6-1.

Turk Telekom je doživeo treći poraz.

Alimpijević će debitovati na klupi Srbije u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbija će 27. novembra dočekati u Beogradu Švajcarsku, dok će tri dana kasnije gostovati Bosni i Hercegovini u Sarajevu.

Autor: A.A.