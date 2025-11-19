AKTUELNO

Fudbal

Marko Arnautović poslao poruku predsedniku Austrije, brzo stigao i odgovor: Neće biti...

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/ Rade Prelić ||

Fudbalska reprezentacija Austrije uspela je da se direktno plasira na Svetsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Jedan od najzaslužnijih za taj poduhvat bio je fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, koji je u ovom ciklusu postao najbolji strelac u istoriji Austrije, dok je sa dva gola protiv Kipra u pretposlednjem kolu bio najzaslužniji što je njegova selekcija stigla na korak od direktnog plasmana na Mundijal.

- Imam poruku za kancelara i predsednika države, 18. novembar bi trebalo da bude nacionalni praznik. I to mislim ozbiljno - rekao je Arnautović, a odogovr je stigao brzo:

- Dragi Marko, datum je zabeležen, 18. mart neće biti državni praznik, ali biće dan slavlja - odgovorio je predsednik Austrije.

Autor: Pink.rs

