Sportski svet zanemeo, isplivala šok informacija: Barselona zabranila Levandovskom da daje golove

Foto: Tanjug AP/Emilio Morenatti

Poljski novinar Sebastijan Staževski objavio je nedavno biografsku knjigu o Robertu Levandovskom.

U knjizi, u kojoj je učestvovao i sam fudbaler, objavljene su neke prilično šokantne informacije.

Jedna od njih je i da je Barselona u sezoni 2022/23 zabranila Levandovskom da postiže golove.

Poljski napadač je pre početka te sezone prešao u Barselonu iz Bajerna za 45 miliona evra. I krenuo je da rešeta mreže, pa je u jednom trenutku stigao do 23 gola. Tada su ga čelnici kluba pozvali na sastanak, gde su mu naredili da prestane da postiže golove.

Španci su time hteli da uštede 2.5 miliona evra. Levandovski je imao u ugovoru klauzulu po kojoj u prvenstvu Španije nije smeo da postigne više od 25 golova tokom sezone, inače bi Barselona morala da plati dodatni novac Bavarcima. Kako je Barselona bila u finansijskoj krizi, Đoan Laporta i ekipa odlučili su se na ovaj korak.

Autor: Marija Radić

