Jokića pitali za čoveka kog svi upoređuju sa njim, Srbinu se to nije svidelo: Ne želim da ljudi...

Košarkaši Denver Nagetsa porazili su Nju Orleans Pelikanse na gostovanju 125:118 i tako došli do učinka 11-3 i učvrstili se na drugom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige.

Nakon meča, najbolji igrač na svetu Nikola Jokić, koji je imao 28 poena, 11 skokova i 12 asistencija, stao je pred novinare i pohvalio najpre Pejtona Votsona, novog momka koji kreće ka vrhunskom nivou.

- Da on je bio vrlo dobar večeras, napadao je reket, šutirao je dobro trojke, igrao dobro dole, pronalazio se na šutevima, imao je dobro veče.

Pohvalio je Derika Kvina, košarkaša Pelikansa koji je ubacio 30 poena.

- Da, ima neke pokrete. Neortodoksan je, ima dobru kretnju oko reketa, osećaj za igru. Lepo je videti nekog drugačijeg.

Zatim rekao da ga Kvin i podseća na njega...

- Mislim da sam malo viši, ali izgleda kao da je stil sličan, lukav je, da, vidim.

Upitan je i za Šenguna, ali nije hteo da se poredi sa njim.

- Mislim da je talentovan, ljudi se konektuju sa njim. Vidim neke sličnosti, ne želim da ljudi vide njega i pomisle na mene. On je dovoljno dobar igrač da ima svoju samostalnu priču.

Sviđa mu se što je uzor novoj generaciji košarkaša.

- Da, zašto da ne. Lep je osećaj da ostavim više uticaja, da igrači gledaju na tebe i da žele da te kopiraju.

Na kraju je rekao i koga je on gledao kada je bio mlad, ali nije se mnogo upoređivao.

- Ne, mislim... Gledao sam Borisa Diaa, Lamrkis Oldridža, Tima Dankana sam obožavao - rekao je Nikola Jokić.

Autor: S.M.