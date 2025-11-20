AKTUELNO

Angelina Topić se javila sa neočekivanog mesta, odavde kreće u pohod na nove medalje

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Nakon najuspešnije sezone u karijeri i bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju sa 20 godina, Angelina Topić je završila sa odmorom i otputovala na glavni deo priprema pred početak dvoranske sezone.

Osim velike medalje na najprestižnijem takmičenju pored Olimpijskih igara, Angelina Topić je kompletirala igricu kada su takmičenja za juniore i mlađe seniore u pitanju, pa je na Evropskom prvenstvo U23 takođe došla do zlata, a beše davno i početak sezone kada se okitila dvoranskim srebrom na evropskom kontinentu.

Angelina Topić se sada javila na početku priprema za 2026. godinu, koja će biti obeležena Svetskim dvoranskim prvenstvom u Torunu, Evropskim na otvorenom u Birmingemu, ali i Svetskim ultimativnim prvenstvom u Budimpešti u septembru.

Ona se trenutno nalazi u Južnoj Africi i mestu Počefstrum, koje joj pruža sve potrebne uslove kako bi se fokusirala na naredne izazove. Tamo će provesti četiri nedelje.

- Tačdaun iz Južne Afrike - napisala je Angelina Topić na svom Instagram nalogu, aludirajući na to da je ragbi tamo svetinja.

Autor: S.M.

