ERLING HALAND URADIO NENORMALNU STVARI! Kada vidite ovo moraćete dva puta da protrljate oči

Reprezentacija Norveške je, vođena nestvarnim Erlingom Halandom, ostvarila plasman na Svetsko prvenstvo.

Norveška je, u grupi I sa Italijom, Izraelom, Estonijom i Moldavijom, zabeležila osam pobeda iz isto toliko utakmica.

Protiv Moldavije je bio strelac pet puta u pobedi rezultatom 11:1, zatim je tri gola postigao protiv Izraela u pobedi rezultatom 5:0. Na kraju je, u poslednja dva kola bio dvostruki strelac protiv Estonije i Italije.

- Izrael - Norveška 2:4 (jedan gol)

- Norveška - Italija 3:0 (jedan gol)

- Estonija - Norveška 0:1 (jedan gol)

- Norveška - Moldavija 11:1 (pet golova)

- Norveška - Izrael 5:0 (tri gola)

- Norveška - Estonija 4:1 (dva gola)

- Italija - Norveška 1:4 (dva gola)

Novreška je završila na prvom mestu ispred Italije koja je ostvarila šest pobede uz dva poraza od Norvežana.

Haland je, naravno, sa 16 golova, ubedljivo najbolji strelac evropskih kvalifikacija za Mundijal, a ovim učinkom je ozbiljno napredovao na listi najboljih strelaca u kvalifikacijama svih vremena.

Na 14 utakmica ukupno ima 21 pogodak i gledajući samo kvalifikacije u okviru UEFA bolji od njega su samo Kristijano Ronaldo (41 gol), Robert Levandovski (33 gola), Edin DŽeko (30 golova), Andrej Ševčenko (26 golova), Hari Kejn (25 golova) i Memfis Depaj (23 golova).

Erling Haland u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo:

- Moldavija - Norveška 0:5 (jedan gol)

Primila je samo pet golova na tih osam mečeva, a postigla čak 37.

Erling Haland je igrao u strašnoj formi, postigao je barem po gol na svakoj utakmici, a ukupno čak 16.

Centarfor Mančester sitija je počeo "skromno". Na prve četiri utakmice, je postigao po jedan gol, a onda je "eksplodirao" u drugom delu kvalifikacija.

Autor: Iva Besarabić