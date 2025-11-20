Hamilton: Bila je ovo teška godina, razmišljam o vožnji čak i dok spavam

Vozač Ferarija Britanac Luis Hamilton izjavio je danas da je potpuno posvećen svom poslu i istakao da razmišlja o vožnji čak i dok spava, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Hamilton je uoči trke za Veliku nagradu Las Vegasa odbacio kritike predsednika Ferarija Džona Elkana. Prvi čovek Ferarija je posle trke za VN Brazila poručio Hamiltonu i Šarlu Lekleru da bi trebalo "manje da pričaju, a više da se fokusiraju na vožnju".

Hamilton i Lekler su odustali na VN Brazila, koja je održana 9. novembra.

"Ne mislim da je fer. Budim se razmišljajući o vožnji, idem na spavanje razmišljajući o vožnji, razmišljam o vožnji čak i dok spavam. Moram više da se fokusiram na to da se ponekad isključim", izjavio je Hamilton na konferenciji za medije uoči trke za VN Las Vegasa.

Lekler se nalazi na petom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 214 bodova, dok je Hamilton na šestoj poziciji sa 148.

"Bila je ovo zaista teška godina. Mislim da je to bila najnapornija godina koju sam ikada imao. Proveo sam više vremena u fabrici nego ranije u karijeri", dodao je vozač Ferarija.

Hamilton je naveo da Elkanove reči ne shvata lično.

"Znam koja je njegova namera. Čujemo se nekoliko puta nedeljno. Sve se svodi na okupljanje tima i u tome smo potpuno ujedinjeni", istakao je Hamilton.