BIZARAN SNIMAK RONALDA I GEORGINE ZAPALIO INTERNET: Niko ne može da veruje svojim očima - šta radi legendarni fudbaler?! (VIDEO)

Zanimljiv snimak Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez centralna je tema društvenih mreža



Legendarni fudbaler Kristijano Ronaldo i njegova verenica Georgina Rodrigez iznenadili su fanove snimcima na kojima zajedno šminkaju i frizuraju pre glamurozne večere u Beloj kući u utorak uveče.

Par je prisustvovao večeri sa predsednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom Melanijom Tramp kako bi poželeli dobrodošlicu saudijskom prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu u Vašingtonu.

Ronaldo trenutno igra za Al Nasr u Saudijskoj profesionalnoj ligi.

Tokom svog govora na večeri, Tramp je odao počast 40-godišnjem fudbaleru, napominjući da je soba bila ispunjena najuticajnijim ljudima u biznisu i sportu, uključujući izvršnog direktora kompanije Epl, Tima Kuka i Ilona Maska.

Ovo je Ronaldov prvi javni nastup u Sjedinjenim Državama od optužbi za silovanje 2017. godine.

„Ova soba je puna najvećih lidera na svetu - biznisa, sporta... Moj sin je veliki Ronaldov obožavalac... Baron je bio oduševljen što ga je upoznao i mislim da sada malo više poštuje svog oca - samo zato što sam vas upoznao“, rekao je Tramp.

Georgina pokazuje svoje veče glamura

Rodrigez je fanovima pružila pogled iza kulisa na njene pripreme za događaj, deleći video snimke koje je snimio njen šminker Patrik Ta. Snimci pokazuju kako nanosi senke za oči, rumenilo i hajlajter, pre nego što je izgled završila telesnom olovkom za usne i sjajem.

U međuvremenu, frizer Dimitris Đanetos je oblikovao njenu dugu smeđu kosu u elegantnu, glamuroznu frizuru, dodajući dodatke za kosu kako bi upotpunio izgled.

Georgina se pojavila inspirisana izgledom glumice Hilari Svonk na dodeli Oskara 2005. godine, noseći istu tamnoplavu haljinu bez leđa od Gaja Laroša, koja je bila uska, sa visokim dekolteom, detaljima na kukovima i nabranim šminkama.

Ronaldo je takođe dobio tretman šminkom

Ronaldo je takođe dobio malo glamura za ovu priliku. U videu koji je Patrik Ta objavio na Instagramu, fudbaler se može videti kako sedi pored svoje verenice dok mu njegov šminker nanosi puder i bronzer, doprinoseći celokupnom glamuroznom izgledu para za večernju ceremoniju. Zaista, ovaj snimak je bizaran, jer nije tako često i prilično je neobično videti muškarca na šminkanju.

Ovaj video privukao je veliku pažnju javnosti, budući da je ovo jedinstvena prilika u kojoj je legendarni fudbaler uhvaćen kako se "šminka". Komentari na mrežama nisu izostali, a mnogi su oduševljeni prirodnošću para.

Autor: D.Bošković