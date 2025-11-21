'GDE JE DEDA?' Unuk Siniše Mihajlovića rasplakao internet: Iako legendarnog fudbalera nije upoznao, pogledajte sa kakvim osmehom mu se raduje...

Virdžinija Mihajlović ponovo je dirnula region!

Ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića na Instagramu je podelila emotivan video svog jednogodišnjeg sina Leonea Siniše, koji je neverovatno podsetio javnost koliko je slavni fudbaler i trener i dalje prisutan u srcima svoje porodice.

Na snimku, mali Leone, koji ponosno nosi dedino ime, na pitanje: "Gde je deda?" Umesto zbunjenosti, dečak sa osmehom ustaje, odlazi do komode i prstićem pokazuje na fotografiju Siniše Mihajlovića - baš kao da je deda i dalje tu, čuva ga i prati svaki korak.

Virdžinija je video objavila uz emotivne reakcije koje su preplavile društvene mreže. Komentari samo pljušte, a jedan prednjači: "Siniša živi kroz njega, isti pogled, isti osmeh!"

Posetimo, legendarni Miha preminuo je u decembru 2022. godine nakon duge i hrabre borbe s leukemijom.

