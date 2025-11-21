AKTUELNO

Fudbal

'GDE JE DEDA?' Unuk Siniše Mihajlovića rasplakao internet: Iako legendarnog fudbalera nije upoznao, pogledajte sa kakvim osmehom mu se raduje...

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Virdžinija Mihajlović ponovo je dirnula region!

Ćerka legendarnog Siniše Mihajlovića na Instagramu je podelila emotivan video svog jednogodišnjeg sina Leonea Siniše, koji je neverovatno podsetio javnost koliko je slavni fudbaler i trener i dalje prisutan u srcima svoje porodice.

Foto: TANJUG AP; INSTAGRAM.COM

Na snimku, mali Leone, koji ponosno nosi dedino ime, na pitanje: "Gde je deda?" Umesto zbunjenosti, dečak sa osmehom ustaje, odlazi do komode i prstićem pokazuje na fotografiju Siniše Mihajlovića - baš kao da je deda i dalje tu, čuva ga i prati svaki korak.

Virdžinija je video objavila uz emotivne reakcije koje su preplavile društvene mreže. Komentari samo pljušte, a jedan prednjači: "Siniša živi kroz njega, isti pogled, isti osmeh!"

Posetimo, legendarni Miha preminuo je u decembru 2022. godine nakon duge i hrabre borbe s leukemijom.

Autor: D.Bošković

#Beba

#Dete

#Unuk

#Virdžinija

#sinisa mihajlovic

POVEZANE VESTI

Domaći

Jedan od njihovih poslednjih zajedničkih trenutaka: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila sliku koja kida dušu (FOTO)

Domaći

Ostalo je još deset dana do porođaja: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila fotku sa ultrazvuka

Domaći

Izgubile brdo para! Propao biznis žene i ćerki Siniše Mihajlovića, na firmu posle tri godine stavile KATANAC

Domaći

Kao sa modne piste: Ćerka Siniše Mihajlovića oduševila sve, pokazala izvajano telo u kopaćem, komentari pljušte (FOTO)

Fudbal

SLIKE KOJE ĆE SLOMITI SVAKOG! Ćerka i unuka Siniše Mihajlovića stigle u Novi Sad: Zbog ovoga plače čitava Srbija (FOTO)

Domaći

Oglasila se ćerka Siniše Mihajlovića: Na Božić podelila očevu sliku, njene reči KIDAJU DUŠU (FOTO)