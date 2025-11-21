AKTUELNO

Košarka

Partizan VEČERAS dočekuje šampiona Evrope - Fenerbahče: Evo kada počinje utakmica

Izvor: Sportinjo, Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović ||

Košarkaši Partizana večeras (20.30) dočekuju aktuelnog šampiona Evrope - Fenerbahče u okviru 12. kola Evrolige.

Crno-beli na megdan istanbulskom klubu izlaze nakon poraza od Asvela u Lionu - 88:87, posle kojeg zauzimaju tek 17. poziciju na tabeli elitnog takmičenja Starog kontinenta sa učinkom od četiri pobede i sedam poraza.

Međutim, i pored trenutnih rezultatskih oscilacija, Partizan slovi za favorita u predstojećem okršaju u Beogradskoj areni. Kvota na pobedu domaćina iznosi 1,75, dok je koeficijent na trijumf turskog tima 2,10.

Utakmica počinje u 20.30 časova.

Autor: D.Bošković

#Evropa

#Partizan

#Utakmica

#fenerbakče

#sampion

#veceras

