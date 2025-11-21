Alkaraz fotografijom oduševio svet: Zaradio milione, a ono što mu je u centru sobe, imaju i bake širom Srbije

Španski teniser Karlos Alkaraz iza sebe ima jednu poprilično dobru godinu. On je završio na prvom mestu na ATP listi, osvojio je dva Grend slem turnira, pa sada može da odmara i da se priprema za novu godinu i novu sezonu.

Karlos Alkaraz je odlučio da preskoči i Dejvis Kup zbog izuzetno gustog rasporeda i svega što je odigrao tokom godine, ali je i bez obzira na to bio uz svoju ekipu na određen način. On je duel sa Češkom ispratio od svog doma.

Podelio je jednu fotografiju na društvenim mrežama, a ona je jako brzo skupila više od 7.000.000 pregleda putem društvene mreže "X", dok je jedan detalj posebno upao u oko.

Naime, Alkaraz je slikao TV, ali je posebno zanimljiva mušema koja se nalazi na stolu, a koja podseća na svaki dom u Srbiji, pogotovo one kod bake, pošto je velika verovatnoća da je ona imala istu ili makar sličnu.

Osim toga, ni njegov TV nije preterano ogroman, a iznad njega se nalaze brojni trofeji koje je osvojio tokom svoje karijere koja traje tek nekoliko godina.

Autor: S.M.