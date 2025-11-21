AKTUELNO

Ostali sportovi

Alkaraz fotografijom oduševio svet: Zaradio milione, a ono što mu je u centru sobe, imaju i bake širom Srbije

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Vincent Thian ||

Španski teniser Karlos Alkaraz iza sebe ima jednu poprilično dobru godinu. On je završio na prvom mestu na ATP listi, osvojio je dva Grend slem turnira, pa sada može da odmara i da se priprema za novu godinu i novu sezonu.

Karlos Alkaraz je odlučio da preskoči i Dejvis Kup zbog izuzetno gustog rasporeda i svega što je odigrao tokom godine, ali je i bez obzira na to bio uz svoju ekipu na određen način. On je duel sa Češkom ispratio od svog doma.

Podelio je jednu fotografiju na društvenim mrežama, a ona je jako brzo skupila više od 7.000.000 pregleda putem društvene mreže "X", dok je jedan detalj posebno upao u oko.

Naime, Alkaraz je slikao TV, ali je posebno zanimljiva mušema koja se nalazi na stolu, a koja podseća na svaki dom u Srbiji, pogotovo one kod bake, pošto je velika verovatnoća da je ona imala istu ili makar sličnu.

Osim toga, ni njegov TV nije preterano ogroman, a iznad njega se nalaze brojni trofeji koje je osvojio tokom svoje karijere koja traje tek nekoliko godina.

Autor: S.M.

#ATP

#Dejvis kup

#Društvene mreže

#Karlos Alkaraz

#Tenis

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ALKARAZ OBORIO REKORD RODŽERA FEDERERA STAR 19 GODINA: Španac napravio podvig u Njujorku

Ostali sportovi

SRBIN OPET UNIŠTIO ŠPANCA: Karlos Alkaraz je u velikom problemu, jedan čovek je za sve kriv

Ostali sportovi

ALKARAZ OSVOJIO TROFEJ I ZARADIO BOGATSTVO: Evo koliko je Karlitos bogatiji nakon trijumfa na Rolan Garosu

Ostali sportovi

'MOM TATI SE IDEJA NE DOPADA' Alkaraz dao obećanje za sledeću godinu, eto šta je spreman da uradi

Ostali sportovi

ALKARAZ JE KRALJ NJUJORKA: Španac zgromio Sinera u finalu Ju-Es opena i upisao šestu grend slem titulu

Ostali sportovi

RODIK NAPAO ALKARAZA: Neću to da čujem!