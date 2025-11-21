AKTUELNO

Košarka

Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede ne igra tri do četiri nedelje

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Matt York ||

Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede neće igrati tri do četiri nedelje, saopštio je danas američki klub.

Kako se navodi, Sabonis je osetio bol u levom kolenu posle utakmice protiv San Antonija 16. novembra.

Snimanje magnetnom rezonancom pokazalo je delimičnu rupturu meniskusa u Sabonisovom levom kolenu. Biće ponovo pregledan za otprilike tri do četiri nedelje. Dalja ažuriranja biće objavljena po potrebi, saopštio je Sakramento.

Litvanski košarkaš je ove sezone na 11 mečeva u NBA ligi prosečno beležio 17,2 poena i 12,3 skoka.

Sakramento se nalazi na 14. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i 13 poraza.

#Domantas Sabonis

#Lotvanac

#NBA

#Sakremento

#san antonio

POVEZANE VESTI

Košarka

Srpski košarkaš Filip Petrušev pauzira dve ili tri nedelje zbog povrede kolena

Košarka

KAKAV MALEROZAN KOŠARKAŠ! Ponovo se povredio!

Košarka

PETA TITULA ZA SABONISA! Apsolutni vladar u Litvaniji

Košarka

Američki košarkaš Loni Voker potpisao trogodišnji ugovor sa Makabijem

Košarka

Sabonis i Valančijunas žele da igraju za Litvaniju u kvalifikacijama za Olimpijske igre

Fudbal

BIVŠI FUDBALER PARTIZANA TEŠKO POVREĐEN: Takuma Asano van terena nekoliko sedmica