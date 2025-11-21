Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede ne igra tri do četiri nedelje

Košarkaš Sakramenta Domantas Sabonis zbog povrede neće igrati tri do četiri nedelje, saopštio je danas američki klub.

Kako se navodi, Sabonis je osetio bol u levom kolenu posle utakmice protiv San Antonija 16. novembra.

Snimanje magnetnom rezonancom pokazalo je delimičnu rupturu meniskusa u Sabonisovom levom kolenu. Biće ponovo pregledan za otprilike tri do četiri nedelje. Dalja ažuriranja biće objavljena po potrebi, saopštio je Sakramento.

Litvanski košarkaš je ove sezone na 11 mečeva u NBA ligi prosečno beležio 17,2 poena i 12,3 skoka.

Sakramento se nalazi na 14. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa tri pobede i 13 poraza.