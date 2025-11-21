BOMBA! PAUNOVIĆ NAŠAO DVA NOVA FUDBALERA ZA SRBIJU: Ovo je ogromno iznenađenje za sve, stiže nam i jedan Španac

Kako je Dragan Džajić, predsednik FSS, u sredu najavio, Veljko Paunović uskoro će potpisati ugovor sa Savezom na dve ili četiri godine.

Da će Veljko Paunović u narednim godinama raditi selektorski posao srpske fudbalske reprezentacije pokazuju i njegovi koraci, koje su otkrili španski mediji, a tiču se igrača koji igraju u toj zemlji.

Čeka se spisak za mart

Konkretno, Veljko Paunović planira da već u martu, kada će Srbija igrati dve prijateljske utakmice osveži nacionalni tim, odnosno šansu ukaže novim i to mladim fudbalerima. Jasno je da će novi selektor imati punu autonomiju u građenju novog tima, kako bi spremno dočekao Ligu nacija u septembru 2026, a onda i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo koje će biti igrane 2027. godine.

Jedan od fudbalera na koje Veljko Paunović ozbiljno računa jeste Bojan Kovačević (21), nekadašnji defanzivac Čukaričkog i Partizana. Danas član mlade reprezentacije, koji je bukvalno bio oteran iz Humske posle samo šest meseci, jer tadašnji trener Aleksandar Stanojević nije verovao u njega. Radi se o izrazito visokom 194 centimetra i snažnom defanzivcu Kadiza. Upravo je Veljko Paunović u poslednjih godinu dana u Španiji mogao da se uveri u kvalitet mladog štopera.

Ogroman propust Partizana

Prema pisanju španskih medija, Paunović je želeo da Bojana Kovačevića vidi na "Vembliju" protiv Engleske, ali se sprečila papirologija. Tako da je njegov debi za najjaču srpsku reprezentaciju ostavljen za mart. Španci ga nazivaju "Visokim Srbinom koji je ime i prezime Kadiza".

Prema španskim izvorima njegova brzina je impresivna, navodi se da je trčao 35,1 km/h u jednom meču. Ta brzina mu daje prednost u vazdušnim duelima. Kraj februara doneće i spisak fudbalera za nacionalni tim, a prema saznanjima Kurira na njemu će biti podosta iznenađenja.

Kadiz je otkupio Bojana Kovačevića proletos za 500.000 evra, a taj novac je Partizan prosledio Čukaričkom zbog prethodnih dugovanja. Crno-beli su zaradili samo 100.000 evra koliko je Kadiz platio pozajmicu mladog srpskog fudbalera. Od početka sezone odigrao je 11 utakmica za Kadiz u drugoj ligi Španije i upisao ukupno 976 minuta.

Druga šansa momku koji se oseća kao Španac

Veljko Paunović ozbiljno razmišlja i o Stefanu Bajčetiću (21), zvanično još fudbaleru Liverpula, koji igra kao i Kovačević u španskoj drugoj ligi, ali za Las Palmas. Posle povrede butnog mišića nije uspeo da ponovi partije zbog kojih ga je Jirgen Klop kao klinca uveo u prvi tim Crvenih.

Usledila je pozajmica Salcburgu, gde se nije snašao, a ni sada na Kanarskim ostrvima nije na pređašnjem nivou. Javno je rekao da se oseća kao Španac i da mu je čast da igra za Španiju. Očigledno, Veljko Paunović misli drugačije, želi da pokuša ponovo i uradi sve ono što nije pošlo za rukom ljudima iz FSS koji se bave omladinskim fudbalom.

Autor: Iva Besarabić