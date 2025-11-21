ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA MARAKANU: Objavljeno kad počinje prodaja karata za meč protiv rumunskog velikana

Crvena zvezda obavestila je navijače da od ponedeljka 24. novembra počinje prodaja karata za FCSB na blagajnama stadiona "Rajko Mitić.

Svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel sa rumunskim timom i direktno na "Marakani".

Zvezda će u četvrtak 27. novembra od 21 sat dočekati FCSB u okviru petog kola ligaške faze Lige Evrope.

Crveno-bele očekuje važan meč na evropskoj sceni, a upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja.

Svi oni koji budu želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona "Rajko Mitić" do karata mogu doći onlajn putem, dok će u ponedeljak ulaznice biti dostupne i na šalterima "Marakane".

Blagajne na stadionu "Rajko Mitić" će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv FCSB svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12 sati pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever – 1200 dinara

Istok – 2200 dinara

Zapad – 2600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" – 8000 dinara

Autor: Marija Radić