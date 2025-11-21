RONALDO DOBIO POSEBAN POKLON OD TRAMPA Poseta američkom predsedniku izazvala veliku pažnju i milione lajkova (FOTO)

Kristijano Ronaldo ponovo je privukao pažnju svetske javnosti, ali ovog puta van fudbalskog terena. Tokom posete Beloj kući, portugalska superzvezda dobila je poseban poklon od predsednika SAD, Donalda Trampa, ekskluzivni ključ sa predsedničkim pečatom, dar koji američki lider rezerviše samo za najuglednije goste.

Fotografije koje su obišle svet prikazale su Ronalda sa partnerkom Georginom Rodrigez i Trampom, dok u rukama drži ukrasnu kutiju sa prestižnim poklonom.

Objava na Instagramu dostigla je skoro 20 miliona lajkova i izazvala ogroman odjek među fanovima širom planete. Ronaldo se zahvalio Trampu emotivnom porukom:

- Hvala vam, gospodine predsedniče, na pozivu i toploj dobrodošlici koju ste pružili meni i mojoj budućoj supruzi. Svi imamo nešto važno da ponudimo, a ja sam spreman da doprinesem kako bismo inspirisali nove generacije da grade budućnost ispunjenu hrabrošću, odgovornošću i mirom - napisao je Kristijano.

Iako više od decenije nije dolazio u Sjedinjene Države zbog tužbe koju je pokrenula manekenka Ketrin Majorga, Ronaldo nije krio simpatije prema Donaldu Trampu. Prošlog leta poslao mu je potpisan dres, a u intervjuu sa Pirsom Morganom istakao da bi voleo da razgovara sa Trampom o globalnom miru.

- On je među onima koji mogu da promene svet. Moj cilj je da ga upoznam i pričam o miru. Ako je moguće, želeo bih da sednem s njim - rekao je tada Ronaldo.

Sada je taj susret konačno ostvaren, a vrlo je izvesno da će se Ronaldo već 2026. ponovo naći na američkom tlu, kada SAD, Meksiko i Kanada budu domaćini Svetskog prvenstva. Portugalska legenda bi tada mogla da zaigra na još jednom istorijskom Mundijalu.

Autor: Jovana Nerić