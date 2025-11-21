Nesvakidašnje scene pred trku Formule 1 u Las Vegasu: Trening prekidan dva puta zbog šahte na stazi

Vodeći vozač Formule 1, Britanac Lando Noris iz Meklarena, ostvario je najbolje vreme na drugom slobodnom treningu pred Veliku nagradu Las Vegasa, ali je sesija dva puta prekinuta zbog sumnje na labavi poklopac odvoda na ulici stazi.

Trening je privremeno zaustavljen 20 minuta pre kraja, kada je redar prijavio pomeranje poklopca neposredno pre zavoja 17 na osvetljenoj uličnoj stazi.

Crvene zastave ponovo su podignute nešto više od dve minute pre kraja, ubrzo nakon što su vozači ponovo izašli na stazu nakon 15-minutnog kašnjenja. Zvaničnici FIA-e saopštili su da se poklopac i dalje pomerao dok su automobili prelazili preko njega i da je situacija proverena iz predostrožnosti. Podsećanja radi, labavi poklopci odvoda već su bili problem na prvom treningu za Veliku nagradu Las Vegasa 2023. godine, kada je jedan od njih oštetio Ferari Karlosa Sainca.

Uprkos preprekama, Noris je ostvario najbolje vreme od 1:33,602 minuta na mekim gumama, potvrdivši dobru formu Meklarena na ulicama Nevade. Iza njega se plasirao Kimi Antoneli iz Mercedesa, dok je treći bio Šarl Lekler iz Ferarija, koji nastavlja da traži ritam pred vikend pun izazova.

Autor: Marija Radić