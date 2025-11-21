AKTUELNO

Košarka

PARTIZAN ŽESTOKO OSLABLJEN PROTIV FENERBAHČEA: Crno-beli bez dva jako bitna igrača!

Košarkaši Partizana i Fenerbahčea sastaju se u utakmici 12. kola Evrolige.

Crno- beli će na ovom meču nastupiti drastično oslabljeni.

Naime u timu Partizana neće biti Džabari Parker i Vanja Marinković iako su bili najavljeni za ovaj meč.

Očekivalo se da će igrati barem je tako najavio trener Željko Obradović dan uoči meča.

„Vanja Marinković je danas radio ‘pet na pet’ – ne do kraja, ali sasvim dovoljno da bude sutra u timu. Vratio se Tajrik Džons. Šejk Milton je imao probleme, ali je tu. Vratio se Džabari Parker“

Ipak izgleda je došlo do promene u poslednji čas.

