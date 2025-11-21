AKTUELNO

Fudbal

DOBRE VESTI ZA PSŽ: Dembele se vratio treningu nakon povrede

Izvor: Beta, Foto: Tanjug AP/Christophe Ena ||

Francuski fudbaler i osvajač Zlatne lopte Usman Dembele, koji je 5. novembra povredio list u meču protiv Bajerna iz Minhena, vratio se na trening Pari Sen Žermena.

Francuski napadač prethodno je već bio odsutan zbog povrede butine, a u petak je bio prisutan na početku timskog treninga u Kampusu PSŽ-a, zajedno sa levim bekom Nunom Mendesom, koji se, prema svemu sudeći, oporavio od uganuća kolena.

"On poboljšava svoju formu. Možda će početi normalno da trenira. Moramo da budemo oprezni i da vidimo kako će reagovati na opterećenje. U narednim nedeljama videćemo Dembelea ponovo na terenu", rekao je trener PSŽ-a Luis Enrike.

Dembele je već propustio više od šest nedelja zbog povrede butine zadobijene 5. septembra u dresu reprezentacije Francuske.

Iz kluba je saopšteno da je Dembele "u završnoj fazi oporavka", dok Ašraf Hakimi i Dezire Due "nastavljaju individualni rehabilitacioni program".

Autor: Marija Radić

