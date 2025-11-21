Košarkaši Partizana izgubili kod kuće od Fenerbahčea: Upisali šesti poraz

Košarkaši Partizana poraženi su kod kuće od Fenerbahčea rezultatom 99:87 u meču 12. kola Evrolige.

Partizan posle šestog poraza u poslednjih sedam utakmica sad ima skor 4-8, dok je Fenerbahče posle četvrte pobede u nizu na skoru 7-5.

Najefikasniji u Partizanu bio je Sterling Braun sa 27 poena, Tajrik Džons je dao 18, Šejk Milton 13, a Dvejn Vašington 11.

Ličnim rekordom sezone Fenerbahče je predvodio Mikael Jantunen sa 19 poena, Vejd Boldvin je dao 15, 14 dao Tarik Biberović, 12 Bonzi Kolson, a 11 Nikolo Meli.

Partizan je veoma loše otvorio utakmicu, sa tri promašena zicera i dva slobodna bacanja, pa je posle pet minuta igre gost vodio 14:0. Posle prve deonice bilo je 24:11 za Fenerbahče, a posle prvog poluvremena u kom je šutirao trojke 9/13 gost je vodio 56:39.

Domaćin je fenomenalno otvorio treću deonicu i stigao do minus šest u jednom trenutku - 56:62, ali je Fenerbahče taj nalet "crno-belih" odbio sa dve vezane trojke. U poslednjih 10 minuta ušlo se vođstvom gostiju 75:68.

Petnaestom trojkom ekipe na meču, a drugom uzastopnom Nikola Melija, sedam i po minuta pre kraja Fenerbahče je poveo 84:72 i tako i definitivno prelomio meč.

U narednom kolu, sledeće nedelje, Partizan ide u goste Panatinaikosu.

Autor: Marija Radić