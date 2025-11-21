Poraz u gostima: Košarkaši Crvene zvezde izgubili u Valensiji

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras na gostovanju Valensiji rezultatom 76:73 u meču 12. kola Evrolige.

Zvezda sada ima skor 8-4, a Valensija 7:5.

Najefikasniji kod Zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 23 poena i osam skokova, a Džordan Nvora je dao 14.

Domaće je ka pobedi predvodio Branku Badio sa 16 poena, 14 je dao Kameron Tejlor, a 12 Žan Montero.

Valensija je bolje odigrala prvo poluvreme posle kog je vodila 49:39. Zvezda je odličnim otvaranjem drugog poluvremena napravila veliki preokret i povela, a posle treće deonice bilo je 60:60.

Minut pre kraja Valensija je vodila 75:71, ali je 6,7 sekundi pre kraja, kod rezultata 75:73, Zvezda imala napad. Nikola Kalinić je loše izveo aut, a posle jedan od dva sa penala Valensije Miler-Mekintajer je pokušao da pogodi sa 10 metara za produžetak, ali nije pogodio.

U narednom kolu Zvezda u sredu dočekuje Olimpijakos, koji je večeras kod kuće pobedio Pariz rezultatom 98:86.

Autor: Marija Radić