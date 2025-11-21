Obradović nakon poraza: Napravili smo mnogo grešaka koje su nas koštale pobede

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle večerašnjeg poraza od Valensije (76:73) da ne njegova ekipa napravila mnogo grešaka koje su je koštale pobede.

"Čestitke Valensiji, zaslužili su na kraju da pobede. Mnogo smo imali izgubljenih lopti u prvom poluvremenu, što je Valensiji dalo osetnu prednost", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice.

Obradović je naveo da je zadovoljan izdanjem ekipe u drugom poluvremenu.

"U drugom poluvremenu odigrali smo mnogu bolju odbranu, limitirali ovakvu ekipu na malo poena. Na kraju smo napravili mnogo grešaka koje su nas koštale pobede", zaključio je Obradović.

Autor: Marija Radić