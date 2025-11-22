AKTUELNO

Ostali sportovi

BORIS BEKER DOBIO PETO DETE SA ČETVRTOM ŽENOM! Objavio srećne vesti i emotivnu sliku sa 23 godine mlađom suprugom

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Christophe Gateau ||

Legendarni Nemac dobio ćerkicu...

Lilijan de Karvaljo Monteiro se porodila, a legendarni teniser je Boris Beker je juče postao otac po peti put, dobio je ćerkicu.

On je ponosom podelio srećne vesti na Instagramu, objavivši emotivnu sliku. Pratioci su zatrpali objavu porukama čestitki i ljubavi.

Peto dete - četvrta žena

Boris Beker iza sebe ima buran emotivan život. Nekadašnji trener Novaka Đokovića već ima dve ćerke i dva sina, sa tri različite žene.

Barbarom Feltus se oženio 1993. godine, sa njom je dobio sina Nou (31) i ćerku Elijas (26).

Razveli su se 2000. godine, a naredne godine Beker je potvrdio da je otac Ane, ćerke Angele Ermakove, ruske manekenke, nakon bitke na Sudu.

Foto: Tanjug AP/Alastair Grant

Nemac je 2007. godine objavio da je veren sa holandskom manekenkom Šarli Lili Kersenberg. Venčali su se 2009. godine, a 2010. dobili sina Amadeusa. Boris i Šarli su se razveli 2018. godine

Velika ljubav

Lilijan je bila uz Bekera u najtežim trenucima kada je čuveni Nemac imao ozbiljne probleme sa zakonom i kada je morao da ide u zatvor. U braku su od septembra 2024. godine.

- Niko nije važniji od drugog, meni je Lilijan potrebna, i nadam se da sam i njoj ja. Upoznali smo se u vreme kada sam se osećao jako loše. Profesionalno, lično, fizički, osećao sam se gore nego ikad pre u životu, ali uprkos tome, Lilijan je bila zainteresovana za mene. To je izvanredno, jer je mogla biti zainteresovana za mene samo kao osobu zato što nisam imao ništa drugo da ponudim - nikada ranije nisam sreo takvu ženu - rekao je Beker nedavno.

Autor: S.M.

#Boris Beker | Boris Becker

#Dete

#Lilijan de Karvaljo Monteiro

#ćerka

#Žena

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SPREMA SE 'BOMBA': Boris Beker se vraća i preuzima jednog od najboljih tenisera sveta

Domaći

Srpski glumac dobio ćerkicu s lepom Ruskinjom! Žene su ludele za njim, a sada je objavio prelepe vesti

Ostali sportovi

Boris Beker se ženi 23 godine mlađom ćerkom ministra: Ova lepotica će mu biti 3. supruga

Domaći

Naš reprezentativac postao otac po drugi put: Sve vreme bio sa suprugom na porođaju, pa podelio SREĆNE VESTI (FOTO)

Domaći

Tata, nemoj se ljutiti na nas... Sin Halida Bešlića podelio emotivnu sliku sa ocem i unucima iz bolnice (FOTO)

Ostali sportovi

Boris Beker u 56. oženio 23 GODINE MLAĐU, kumovali mu sinovi! Mlada je promenila 3 VENČANICE, a evo šta je bilo na meniju za GALA ZVANICE