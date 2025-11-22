VLADAN MILOJEVIĆ SE OGLASIO PRED MEČ SA JAVOROM: Navijači, sada ste Zvezdi potrebni više nego ikada!

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju 23. novembra od 16 sati gostovaće Javoru u Ivanjici u 16. kolu Superlige Srbije.

Trener crveno-belih Vladan Milojević svestan je važnosti utakmice, ali i onih mečeva koji slede posle nje.

- Javor je disciplinovana ekipa, vidi se pečat trenera Radovana Ćurčića, sigurno jedan od najiskusnijih trenera, u vrhu srpskog fudbala, takmičar. Dosta zavisi i od toga za koje će se igrače opredeliti, njihova snaga je u kolektivu - počeo je Milojević.

Govorio je Vladan Milojević i o zdravstvenom biltenu.

- Mislim da neću imati sve igrače na raspolaganju, jer imamo nekih problema, ali ću videti posle treninga.

Igrači su ponovo na okupu posle reprezentativne pauze.

- Vredno smo radili u protekle dve nedelje, ali svi smo svesni da je samo mali broj igrača ostao sa nama, ostali su igrali za reprezentacije. Nadam se da su se igrači osvežili, jer su sada i pored tih reprezentativnih obaveza jako važne takmičarske utakmice. Moraju se prilagoditi, očekuju nas izazovni mečevi.

Odluku o startnih 11 strateg ekipe će doneti nakon treninga.

- Nisam neko ko eksperimentiše, igraćemo sa igračima koji su nam na raspolaganju. Ponavljam, videćemo danas na treningu pa ćemo odlučiti koji ćemo sastav izvesti.

Zvezda je u Kupu Srbije imala tri debitanta.

- Drago mi je, deci će značiti. Ovo je već druga pauza u kojoj oni treniraju sa nama, pod nadzorom njihovih trenera. Sigurno talentovana deca koja mogu da ostave veliki trag. Njima iskustvo znači gde treniraju sa prvotimcima, u svakom slučaju imam pozitivno mišljenje o njima.

Crveno-bele očekuje gust raspored.

- Naravno da je izazov, ali za to smo se opredelili. Jedina smo ekipa u Srbiji koja igra na tri fronta, jako su izazovne utakmice. Naporna su i putovanju, tako da nemamo puno prostora za trening ni za oporavak igrača. Nadam se da će nas zaobići povrede. Da nemamo kao do sad što smo imali. Ako bi nas to zaobišlo, bio bih najsrećniji.

Podrška navijača Crvene zvezde biće mnogo važna u periodu koji sledi.

- Hvala navijačima svakako, bez obzira na lošije vreme, nikada nismo sumnjali, znamo da su uvek uz nas. S obzirom na to da nas očekuju utakmice na svaka tri dana biće nam potrebna velika podrška - zaključio je Vladan Milojević.

Autor: S.M.