SKANDAL POTRESA SRPSKI FUDBAL! Huligani iz Čačka upali u svlačionicu, pa pretili igračima! Spominjali pištolje i bombe, pa razlupali Zvezdin autobus

Fudbaleri Borca iz Čačka i Grafičara odigrali su u subotu utakmicu 19. kola Prve lige Srbije, koja je završena bez golova. Međutim, posle meča dogodio se ogroman skandal koji je uzdrmao srpski fudbal.

Navijači Borca su vređali svoje igrače, iako su se borili i dali sve od sebe na blatnjavom terenu.

Tražili su da skinu dresove, a zatim su upali u svlačionicu, gde su počeli da prave haos i prete fudbalerima. Jedan od njih je čak govorio da kod kuće ima pištolj i bombu.

Zatim su oštetili i autobus Crvene zvezde, koji je ranije služio njihovim omladincima, a danas ga koristi Grafičar.

Autor: S.M.