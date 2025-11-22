AKTUELNO

Fudbal

SKANDAL POTRESA SRPSKI FUDBAL! Huligani iz Čačka upali u svlačionicu, pa pretili igračima! Spominjali pištolje i bombe, pa razlupali Zvezdin autobus

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Fudbaleri Borca iz Čačka i Grafičara odigrali su u subotu utakmicu 19. kola Prve lige Srbije, koja je završena bez golova. Međutim, posle meča dogodio se ogroman skandal koji je uzdrmao srpski fudbal.

Navijači Borca su vređali svoje igrače, iako su se borili i dali sve od sebe na blatnjavom terenu.

Tražili su da skinu dresove, a zatim su upali u svlačionicu, gde su počeli da prave haos i prete fudbalerima. Jedan od njih je čak govorio da kod kuće ima pištolj i bombu.

Zatim su oštetili i autobus Crvene zvezde, koji je ranije služio njihovim omladincima, a danas ga koristi Grafičar.

Autor: S.M.

#Crvena Zvezda

#Nasilje

#fudbal

#igrači

#Čačak

POVEZANE VESTI

Fudbal

Nesvakidašnji fudbal: Tinejdžer doneo trijumf Liverpulu u 100. minutu protiv Njukasla

Fudbal

PRVE REČI PIKSIJA POSLE NESREĆNOG REMIJA PROTIV DANSKE: Mnogo mi je teško pao ovaj rezultat, ali ponosan sam...

Fudbal

Bez golova u Humskoj: Partizan i Vojvodina nastavili sa bledim igrama

Fudbal

SKANDAL U KOMŠILUKU! HULIGANI ULETELI NA TEREN I PRETUKLI DELEGATA! Fudbaleri ga jedva spasili, a onda je doneo iznenađujuću odluku! (VIDEO)

Fudbal

DUŠAN VLAHOVIĆ NAPRAVIO SKANDAL PRED STOJKOVIĆEM: Srpski fudbaler posle izmene potpuno 'poludeo'

Fudbal

HULIGANI POGODILI NAJBOLJEG SRPSKOG SUDIJU U GLAVU: On momentalno prekinuo utakmicu, pa usledila šok objava zvaničnog sajta Super lige Srbije!