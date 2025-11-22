AKTUELNO

Skandal i sramota: Vlahovića rasistički vređali navijači Fiorentine, Srbin želeo da napusti igru

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Gregorio Borgia ||

Novi skandal i velika sramota potresla je Italiju. U utakmici između Fiorentine i Juventusa vređan je sa tribina Dušan Vlahović koji je u jednom trenutku želeo i da napusti igru.

Poznati su navijači u Italiji kao jedni od onih koji najviše vole da vređaju fudbalere na osnovu boje kože, države iz koje dolaze ili tima za koji igraju. Na udaru se našao i Dušan Vlahović od strane navijača Fiorentine.

Očigledno mu još nisu u Firenci oprostili prelazak iz Fiorentine u Juventus, ali njihovo vređanje prevršilo je sve granice ukusa, to je pokazala i reakcija srpskog reprezentativca.

Naime, Vlahović je želeo da napusti teren u 19. minutu igre, ali je na nagovor glavnog sudije ipak ostao na travi.

- Ti si ciganin - čulo se sa tribina stadiona "Artemio Franki". Nakon toga, Vlahović je u razgovoru sa sudijom i kapitenima ostao na terenu, uprkos prekidu utakmice koji je trajao kratko.

Autor: S.M.

