SVEČANO OTVOREN 38. TROFEJ BEOGRADA U ŠAHU – 146 UČESNIKA NA STARTU

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Šahovski savez Srbije ||

U amfiteatru „COMTRADE Technology” centra svečano je otvoren 38. „Trofej Beograda u šahu“.

Posle intoniranja državne himne, prisutne je pozdravio predsednik ŠS Beograda Vladimir Šakotić, koji je sa ponosom naglasio da je ovaj savez jedinstveni regionalni savez u ovom delu Evrope koji u svom kalendaru ima 60 aktivnosti na godišnjem nivou.

Foto: Ustupljene fotografije/Šahovski savez Srbije

Prof dr Milena Ilić, direktorka Visoke škole za informacione tehnologije istakla je posebno zadovoljstvo partnerstvima sa Šahovskim savezima Beograda i Srbije, koja su do sada donela niz lepih šahovskih događaja, kojima je ova škola bila domaćin.

Foto: Ustupljene fotografije/Šahovski savez Srbije

U ime gradskog Sekretarijata za sport i omladinu, prisutnima se obratila Verica Petković, koja je naglasila da su turniri u svim sportovima „Trofeja Beograda“, kao i turniri mladih nada, prioritetni u finansiranju Grada Beograda.

Foto: Ustupljene fotografije/Šahovski savez Srbije

Turnir je proglasio otvorenim predsednik ŠS Srbije Andrija Jorgić, koji je prisutne podsetio na izuzetne rezultate srpskog šaha u 2025. godini i najavio još veću podršku najuspešnijim domaćim šahistima.

Foto: Ustupljene fotografije/Šahovski savez Srbije

Na takmičenju učestuje 146 igrača iz 15 nacionalnih federacija, među njima i 6 muških i 1 ženski velemajstor.

Ovaj turnir koji se praktično od svog postojanja igra pod pokroviteljstvom Grada Beograda, jedno je od dva najvažnija takmičenja u kalendaru Šahovskog saveza Beograda, pored Međunarodnog osmomartovskog turnira šahistkinja.

Autor: S.M.

