UBIJEN VOĐA NAVIJAČA KOJI SU PLANIRALI HAOS NA MARAKANI! Našli su ga mrtvog u automobilu, isplivali jezivi detalji teškog zločina!

Pronađen je sa prostrelnom ranom na glavi, dok je oružje ležalo pored njega

Trijumf Benfike nad trećeligašem Atletikom u Kupu Portugala (2:0) ostao je potpuno u senci teške i tragične vesti. Portugalski mediji objavili su da je jedan od istaknutih vođa navijača lisabonskog kluba pronađen mrtav u automobilu.

Reč je o Seržu Kaetanu, istaknutom članu navijačke grupe Crveni đavoli. Pronađen je sa prostrelnom ranom na glavi, dok je oružje ležalo pored njega. Policija je došla na lice mesta nakon što je slučajni prolaznik primetio telo i alarmirao nadležne. Porodica je prethodno prijavila njegov nestanak, poslednji put je viđen u petak, kada je odvezao sina u školu.

Crveni đavoli deluju još od 1982. godine, a iz njihovih redova nastala je 1992. grupa No Name Boys, koja je i srpskoj javnosti postala posebno poznata prošlog septembra, uoči meča Lige šampiona protiv Crvene zvezde.

Tada se planiralo da u Beograd stignu zajedno sa navijačima splitskog Hajduka, ali je veliki broj pristalica Torcide sa obeležjima Hajduka zaustavljen pre nego što je uspeo da dođe u Srbiju.

Autor: D.Bošković