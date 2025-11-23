AKTUELNO

Košarka

NBA LIGA OVO NIJE VIDELA 55 GODINA, A ONDA SE POJAVIO JOKIĆ! Nikola opet ispisao istoriju, ovakvu statistiku nema niko! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jack Dempsey ||

Nikola Jokić je ponovo imao veče za pamćenje, dominira tokom celog novembra, pa tako ni prethodna utakmica nije bila izuzetak.

Ipak, ni njegov sjajan učinak nije bio dovoljan da Denver izbegne poraz. Nagetsi su u odbrani praktično “pukli” i na svom terenu izgubili od Sakramenta sa 128:123.

Iako je rezultat razočarao, navijači mogu da pronađu utehu u činjenici da je Jokić još jednom ušao u istoriju NBA lige, što je kod njega već postala nedeljna rutina. Postao je najuspešniji centar u poslednjih 55 godina po broju mečeva u kojima je zabeležio najmanje 40 poena, 10 skokova i 5 asistencija.

Drugim rečima, statistika koju su nekada centri dostizali možda jednom u karijeri, Jokiću je postala gotovo uobičajena pojava.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#Statistika

POVEZANE VESTI

Košarka

DOMINACIJA! NBA LIGA PRIZNALA - NIKOLA JOKIĆ JE NAJBOLJI! Još jedno priznanje za srpskog košarkaša, ovakva moć se ne pamti!

Ostali sportovi

NBA LIGA JASNA: Nikola Jokić je najbolji!

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Košarka

Srbin ispisuje istoriju svetske košarke: Nikola Jokić je uradio nešto što NBA još nije videla

Košarka

NBA LIGA SE OGLASILA ZBOG ČUDESNOG NIKOLE JOKIĆA: Ovo niko nije uspeo da uradi više od 40 godina!

Košarka

NEVEROVATNO! Nikola Jokić glavom dodao loptu saigraču - ODMAH REAGOVALA NBA LIGA (VIDEO)