ZVEZDA OČEKUJE VELIKU PODRŠKU U BEČU Obradović: Tražim novu hemiju tima

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u glavni grad Austrije gde ih u nedelju od 18 časova očekuje utakmica protiv Beča u osmom kolu grupe B ABA lige.

– Svaka utakmica nam je važna, tražim novu hemiju tima povratkom novih igrača, treba nam i nova konekcija - da se "prepoznamo" na terenu. Primera radi u Valensiji po prvi put smo na terenu imali Batlera i Džordana Nvoru i to nam otežava igru u skladu sa protivnikom. Što se tiče Beča važna je utakmica pred nama. Želimo da odigramo dobro i da vodimo računa o nama i našoj igri uz svo uvažavanje protivnika – izjavio je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Crvena zvezda se nalazi na petom mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa po tri pobede i poraza, dok je Beč na poslednjoj, devetoj poziciji sa skorom 2/4.

– Očekuje nas važna utakmica, protiv novog rivala u ABA ligi. Nakon poraza u Ljubljani želimo pobedu, jer moramo da vodimo računa i o tabeli ABA lige iako će se glavne borbe voditi na proleće. Želimo pobedom da spremimo dobru uvertiru za naredni meč protiv Olimpijakosa u Evroligi, ali i da dođemo do bodova pred nadam se, velikom brojem naših navijača u Beču – izjavio je košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović.

