VUČEVIĆ STAO ISPRED KAMERE, PA POBESNEO NA SAIGRAČE! Nisu mu dozvolili da odgovori na pitanje, a o njegovoj reakciji svi bruje! (VIDEO)

Bulsi su slavili 121:120, a pobeda je pala tek u poslednjim sekundama, nakon preciznih slobodnih bacanja.

Čikago je mnogo teže nego što se očekivalo izašao na kraj sa najslabijim timom lige, Vašingtonom.

Nikola Vučević je predvodio ekipu sa 28 poena i 12 skokova, ali je posle meča u fokus dospeo i njegov otvoren nastup pred novinarima. Tokom intervjua, saigrači su mu pravili smicalice u pozadini, što mu se, po izrazu lica i reakciji, vidno nije dopalo.

"Budi srećan, čoveče", dobacio mu je saigrač, dok je Vučević nastavio da priča o utakmici:

"Konačno smo krenuli da igramo. Tokom prve tri četvrtine bili smo previše mekani, bez pravog otpora. Nismo pokazali dovoljno energije," rekao je centar Bulsa, kratko zastavši zbog dobacivanja saigrača.

Vučević je pokušao najpre da obuzda saigrača koji ga je prekidao, a onda je nastavio:

"Nismo pružali otpor, bili smo mekani i loši, a onda smo se probudili tek u poslednjoj četvrtini. Drago mi je zbog pobede, ali ovakav pristup nije održiv. Moramo da igramo mnogo bolje".

