Veljko Paunović dobija vrsnog špica, idol mu je Mitrović, sigurno korača stopama najboljeg strelca Srbije

Dok Aleksandar Mitrović na Bliskom istoku zarađuje veliku sumu novca, nakon što je u Evropi, posebno Čempionšipu, rešetao mreže, nova generacija napadača Srbije polako stasava. Dušan Vlahović je svakako lider, Luka Jović se još uvek tu negde šunja, a veliki broj mlađih tek dolazi.

Tako smo u opremi Orlova gledali tokom 2025. Nikolu Štulića, koji je briljirao prošle sezone u Šarlroi, Andreja Ilića, koji je bio sjajan u Union Berlinu, nedavno i debi Jovana Miloševića iz Partizana, a čekamo povratak ove sezone sjajnog Petra Ratkova u opremi Salcburga, a svoje nove prilike čekaju i oni najmlađi Mihajlo Cvetkvoić i Mihailo Ivanović!

Zajedničko za Mihajla i Mihaila je idol, upravo u vidu Aleksandra Mitrovića, a svako na svoj način krči deo puta koji je prošao najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima Srbije.



Cvetković u Anderlehtu, gde je Mitrović stekao status zvezde, a Ivanović u Milvolu, odnosno Čempionšipu i istom gradu Londonu, gde je Aleksandar ispisivao istoriju drugog ranga takmičenja u Engleskoj, a imao i dvocifren broj golova u Premijer ligi.

Sporo je sezonu otvorio Ivanović, ali je u poslednje vreme sjajan. Tako je u subotu na gostovanju Milvola Portsmutu postigao svoj drugi uzastopni gol, pošto je bio strelac i protiv Prestona vikend ranije.

Sredinom oktobra je dao svoj priv gol u sezoni protiv Kvins Park Rendžersa, i probaće da nadmaši svoj učinak iz prošle kampanje kada je dao dvanaest ligaških i jedan gol u FA kupu.

U potencijalu, Veljko Paunović zaista ima mnogo opcija na klupi Srbije, tako da ne treba da nas čudi ukoliko veći deo ovih momaka dobije poziv u martu, kada će Orlovi igrati prijateljske mečeve, nakon neuspešnog ciklusa kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Autor: D.Bošković