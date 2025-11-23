ČUVENI KOŠARKAŠ MRTAV PIJAN UBIO NEVENU U BEOGRADU: Brzo je izašao iz zatvora, sada uživa sa devojkom... 'Ne želim skoro da se vratim u Srbiju'

Kimani Frend je imao 0,98 promila alkohola u krvi (po nekima i 1,31) kada je automobilom udario i usmrtio Nevenu Dragutinović.

Pre tačno 13 godina potresna vest rastužila je Srbiju: Poznati košarkaš Kimani Frend sa 0,98 promila alkohola u krvi automobilom usmrtio mladu devojku - Nevenu Dragutinović.

Tadašnji košarkaš Metalca (pre toga i još drugih klubova u Srbiji) je na uglu Francuske i Cara Dušana u pijanom stanju "škodom fabijom" oko 4.20 ujutru pregazio Dragutinovićevu koja je u tom trenutku izašla iz taksija.

Na prvom suđenju Kimani je osuđen na tri godine zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje. Na kraju je Kimani proveo 10 meseci u zatvoru, a ostatak u kućnom pritvoru.



Na rekonstrukciji, veštak saobraćajne struke Kosta Grubor izjavio je da je moguće da Kimani zaista nije video devojku jer su ga zaslepela svetla drugog automobila koje je bilo parkirano u blizini. Veštak je to izjavio nakon što je Kimani na mestu nesreće pokazao kako se udes dogodio. Izricanju presude, tada, prisustvo je predstavnik konzulata sa Jamajke. Tako se završila, ova sumorna i tužna epizoda...

Gde je i šta radi danas?

Posle svega što je napravio u Srbiji, Frend nije dolazio u našu zemlju, osim kada bi bio prinuđen da to uradi. Živi u rodnoj Jamajci i često je u prošlosti na društvenim mrežema objavljivao fotografije sa devojkom, ali i sadržaj posvećen bogu i veri.

Porvatak u Srbiju - nije opcija.

- Nemam problem da se vratim, ali ne želim skoro da do toga dođe. Nisam deportovan, nemam legalnih problema ili nešto slično. Išlo mi je dobro, ali je sve što se dogodilo uticalo na mene. Nisam otišao sa lepim osećanjima. Bilo je više pozitivnog nego negativnog, Srbija je važan deo mog života, ali mi je sad potreban nešto drugo. Istina je da su me pre tamo znali kao košarkaša, sada je drugačije. Nije lepo kada ti to visi nad glavom. Nisam voleo da izgovaram svoje ime, a gde god bih išao kao da su me podsećali na situaciju, pa mi je bilo potrebno vremena da pređem preko toga, kazao je košarkaš u julu 2017 - pričao je Kimani.

Devojka poznatog pevača

Dečko Nevene Dragutinović, bio je srpski pevač Neven Živančević, koji je tada bio deo grupe "In Vivo"

- Bila je gladna i htela je da kupi kiflu u pekari, izašla je iz taksija, napravila petnaestak koraka i počela da prelazi pešački prelaz, a on... Bio je bahat, pijan i nije stao na znak "stop" i nije usporio. Bolni su komentari raznih ljudi kako je sve to bio nesrećan slučaj i kako je Nevena, maltene, jednako kriva kao i on koji ju je usmrtio - pričao je tada Neven.

Ko je Kimani Frend?

Neverovatan broj timova obeležio je karijeru Kimanija Frenda. Po tome može da uđe u istoriju. Igrao je za čak 24 tima. Iako su ga videli kao NBA zvezdu on nije uspeo da iskoristi svoj ogromni potencijal.

Možda i podatak da u 04 noću vozi po Beogradu mrtav pijan govori i tome zašto nije uradio više. Posebno je zanimljivo što nigde nije ostao duže od jedne i po sezone.

U Srbiji je bio deo FMP, OKK Beograda, Jagodine, Metalca...

