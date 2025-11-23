Dobre vesti za Partizan: Ataman i Panatinaikos oslabljeni pred meč sa crno-belima u Evroligi?!

Košarkaši Partizana će 25. novembra gostovati u Atini ekipi Panatinaikosa, u okviru 13. kola Evrolige, u kojem će pokušati da prekinu rezultatsku krizu.

Izabranici Željka Obradovića imali su skor od tri pobede i dva poraza, ali su posle trijumfa nad Baskonijom vezali čak šest poraza uz samo jednu pobedu.

Crno-beli su savladali Monako pre tri kola, ali su onda poraženi od Asvela u gostima, što je predstavljalo velikiu razlog za brigu, koji je produbljen neuspehom protiv Fenerbahčea.

Sada za Željka Obradovića stižu dobre vesti, jer bi Partizan mogao da ima nešto "lakši" posao, jer su za nastup protiv Parnog valjka neizvesni Huančo Ernangomez i Čedi Osman.

Španac je osetio bol u leđima u meču sa Dubaijem, posle je iz predostrožnosti preskočio meč sa Mikonosom, u okviru grčkog prvenstva. Kako se navodi, Osman je ostao u Atini kako bi bio podvrgnut medicinskim tretmanima, nakon što je napustio teren sa bolnom grimasom protiv Dubaija.



