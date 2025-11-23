AKTUELNO

BIVŠI AS PARTIZANA ŽESTOKO UDARIO NA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Pet godina isti izgovori...

Loši rezultati Košarkaškog kluba Partizan predmet su kritika sa svih strana. Bivši as crno-belih, Ratko Varda imao je jasnu poruku za Željka Obradovića pre svega zbog broja stranaca u timu za koji se odlučuje legendarni stručnjak.

- Mmmm da. Da se ne ponavljam... Postoji i suspenzija kao opcija u menadžmentu. Ovo se samo odnosi na činjenicu da odjednom naši igrači pojma nemaju i ne znaju kako igrati ovu čarobu igru - napisao je Varda i dodao:

- Taj deo zaborava igranja ove čarobne igre sam očigledno ja negde prevideo. Stranci su svetlo na kraju tunela. Samo nastavite, peta godina isti izgovori - glasila je poruka Varde na društvenim mrežama.

Crno-beli već večeras igraju protiv Derbija u Aba ligi, a naredne nedelje čeka ih gostovanja Panatinaikosu u okviru Evrolige.

