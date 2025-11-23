Igrači Železničara blistaju posle pobede nad Partizanom: Osećaj je fantastičan! (VIDEO)

Fudbaleri Železničara Aleksa Kuljanin, Dario Grgić, Zoran Popović, Silvester Džasper i Kvaku Karikari izneli su svoje utiske posle pobede nad Partizanom u Humskoj 3:1 u 16. kolu Super lige Srbije.

– Utisci su neverovatni. Ovo je možda i najveća pobeda Železničara u istoriji. Igrali smo stvarno dobro i radili ono što je trener tražio od nas. Dobro smo ušli u meč i vratili se posle primljenog gola, što je jako važno – da se vratiš na 1:1 kada primiš gol. To je zaista neverovatna stvar. Verovao sam da možemo da preokrenemo. Videlo se da možemo, i na kraju smo to i pokazali – istakao je Kuljanin, koji je upisao asistenciju kod prvog pogotka.

Trener Radomir Koković je tražio jednu stvar posebno od igrača.

– Pripremali smo se kao i za svaku drugu utakmicu, ali je šef zahtevao više hrabrosti od igrača što je na kraju i dobio – dodao je Kuljanin.

Dario Grgić je bio strelac trećeg gola u Humskoj, čime je stavljena tačka na meč.

– Naravno da sam zadovoljan. Ovo je veoma velika pobeda za nas i ogroman iskorak za nastavak sezone i za tu borbu, mogu već da kažem, ako ne za Evropu, onda sigurno za plej-of. Nadam se da smo ispunili sve zahteve šefa i pokazali da nismo ekipa za potcenjivanje, da možemo da se nadigravamo sa svima, da će svakom protivniku protiv nas biti veoma teško. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji. Ovo je za tim i za klub jedan ogroman iskorak i nadam se da će u budućnosti biti još mnogo ovakvih pobeda u velikim utakmicama – izjavio je Grgić.

Vera u uspeh nije jenjavala ni kad je Partizan poveo.

– Nije nam prvi put da krećemo iz zaostatka, ali bilo je teško jer je tom golu prethodio jedan nesrećan splet okolnosti. Mislim, ipak, da je reakcija bila vrlo dobra odmah posle toga – što se videlo na terenu, ne samo kroz preokret, već generalno kroz igru. Taj gol nas je malo probudio i podigao, svakog pojedinačno, i to mi je mnogo drago. Smatram da je i šefu drago što se tim sam podigao posle primljenog gola i što smo na kraju preokrenuli protiv jedne ovako jake ekipe, protiv najvećeg kluba u državi, naravno da je najveća pobeda u istoriji. Nema tu potrebe za dodatnim rečima. Idemo sad da se odmorimo i da se pripremimo za narednu utakmicu, jer ona dolazi veoma brzo i sada nam je najvažnija – jasan je Grgić.

Kapiten Zoran Popović je pohvalio ceo tim.

– Pre svega bih želeo da pohvalim sve igrače — i one koji su počeli meč i one koji su ušli sa klupe — jer je danas pobedio tim. Zaista timska igra, timski duh, borbenost. U svakom trenutku, čak i kada smo gubili 1:0, nismo odustajali nijednog momenta. Verovali smo u pobedu još pre utakmice. Ovo je istorijska pobeda za Železničar iz Pančeva — ako se ne varam, nikada do sada nisu pobedili Partizan. Zajedno, i klub i mi kao ekipa, rastemo i verujemo da ove sezone možemo da napravimo ozbiljniji iskorak, da uđemo u plej-of, a posle možda i da završimo među prvih pet – rekao je Popović.

Kvalitetno je Železničar odigrao oba poluvremena.

– Na poluvremenu nisam rekao ništa specijalno, osim da smo odigrali jedno stvarno odlično prvo poluvreme i da samo treba tako da nastavimo. Očekivali smo Partizan mnogo agresivniji u nastavku, da će više napadati i tako dalje. Bili smo smireni, što je bilo najvažnije — da ostanemo mirni, da ne odustajemo, da probamo da osvojimo svaku loptu, posebno drugu. Uspeli smo u tome i zaista smo timski odradili svih 90 minuta.

Posle ovako velike pobede, ambicije navijača rastu.

– Videćemo. Ono što je bitno jeste da idemo iz utakmice u utakmicu i da rastemo kao tim. To su nam ciljevi za ovu sezonu. Videćemo da li ćemo ih ostvariti, ali najvažnije je da skupljamo bodove iz kola u kolo i da na kraju sezone vidimo dokle smo stigli – poručio je Popović.

Silvester Džasper je prvim golom najavio preokret Železničara.

– Sjajna pobeda. Oni su poveli, ali smo mi pokazali borbeni duh, postigli golove i preokrenuli. Jako sam srećan što je i moj pogodak doprineo u tome. Dobar je osećaj – kazao je Džasper.

Kvaku Karikari je postigao drugi gol za pančevački tim.

– Jako sam srećan. Timski duh je bio pravi, osvojili smo važna tri boda. Postigao sam i gol. Veoma sam srećan. Zahvaljujem saigračima na velikoj podršci – poruka je napadača iz Gane.



Autor: Jovana Nerić