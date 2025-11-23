AKTUELNO

Oglasio se Zvezdan Terzić, povod je uspeh Zvezde u džudou: Ovaj rezultat predstavlja još jedan dokaz...

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ (STF) ||

U subotu je u hali "Aleksandar Nikolić" održana Liga šampiona u džudou, najznačajnije klupsko takmičenje u Evropi. Srpski predstavnici ostvarili su izvanredan uspeh.

Ekipa Crvene zvezde stigla je do srebrnog odličja, pošto je u finalu poražena od veoma snažnog Pari Sen Žermena rezultatom 4:2 za francuski tim.

Povodom uspeha crveno-belih javio se i Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD.

- Sportsko društvo Crvena zvezda upućuјe iskrene čestitke Džudo klubu Crvena zvezda na osvaјanju titule vicešampiona Evrope. Ovaј rezultat predstavlja јoš јedan dokaz kontinuiteta izuzetnih uspeha koјe klub ostvaruјe iz godine u godinu.

Postignuti evropski dometi јasno pokazuјu da se u našem klubu radi sistematično, stručno i odgovorno, što dokazuјe da јe naš klub јedan od naјorganizovaniјih džudo kolektiva u Evropi.

Ostvareni rezultat јeste plod dugoročnog planiranja, predanog rada i upornosti sportista koјi dostoјno predstavljaјu crveno-bele boјe na naјvišem nivou.

Sportsko društvo Crvena zvezda sa ponosom ističe da јe ovaј uspeh deo šireg kontinuiteta vrhunskih dostignuća naših klubova na evropskoј sceni i predstavlja podsticaј za dalje domete - rekao je Terzić.

Autor: Jovana Nerić

