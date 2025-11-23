Zvezda pala u Ivanjici: Uzalud i više od 30 šuteva - Javor i Vasiljević ne daju tri boda

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u 16. kolu Superlige Srbije u Ivanjici od ekipe Javora - 1:0 (0:0).

Aktuelnom šampionu Srbije je ovo prvi poraz od Ivanjičana još od avgusta 2013. godine. Tada je Javor slavio sa 4:2, dok mu je u nedelju uveče bio dovoljan pogodak Ognjena Krsmanovića u 86. minutu sa slomi favorizovane Beograđane.

Crveno-beli tako nisu iskoristili subotnji kiks Partizana i priliku da se vrate na vrh tabele. Izabranici Vladana Milojevića tako su ostali na drugom mestu sa 35 bodova, dva manje od "parnog valjka", ali i utakmicu manje.

Ujedno, Zvezda je tako napravila lošu uvertiru pred meč Lige Evrope, koji ih u četvrtak očekuje na "Marakani" protiv rumunske Steue.

Aktuelni šampion bio je veliki favorit protiv Ivanjičana, kako zbog tradicije, tako i zbog kvaliteta ekipe.

Uprkos totalnoj dominaciji Beograđana, upućena 33 udarca ka protivničkom golu, kao 17 izvedenih kornera na kraju nisu imali rešenja za fantastičnog golmana domaćih Nikolu Vasiljevića, koji je spustio rampu i upisao čak 10 odbrana.

Autor: S.M.