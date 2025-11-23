Milojević posle poraza u Ivanjici: Znali smo da će Javor igrati sa 10 igrača u 16 metara

Ne mogu ništa da zamerim mojim igračima, imam utisak da smo igrali ko zna koliko da gol ne bi dali, poručio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon poraza od Javora.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u 16. kolu Superlige Srbije u Ivanjici od ekipe Javora - 1:0 (0:0).

Uprkos podatku da je crveno-bela četa uputila 33 udarca ka golu rivala, oni nisu uspeli da ostvare trijumf, a zahvaljujući neverovatnom golmanu Javora Nikoli Vasiljeviću nisu uspeli ni da postignu pogodak.

Na kraju, tim iz Ivanjice je iskoristio možda i jedinu veliku priliku danas, kada je Krsmanović izašao sam ispred Mateusa i rutinski sproveo loptu u mrežu u 83. minutu meča.

Nakon meča trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je svoje utiske.

- Pred samu utakmicu znali smo da će Javor sa 10 igrača u 16 metara. Nismo uspeli da ih otključamo, znali smo da nam treba taj jedan gol. Imali smo dosta šansi, nismo ih iskoristili... Javor čekao svoju šansu, kontru, iskoristio je, dao je gol... Sad da li je zasluženo ili nije... Rezultat se pamti. Ne mogu ništa da zamerim mojim igračima, imam utisak da smo igrali ko zna koliko da gol ne bi dali - poručio je Milojević.

Autor: S.M.