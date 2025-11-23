Košarkaši Partizana ubedljivo savladali Studentski centar

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Studentski centar iz Podgorice rezultatom 94:72 u meču osmog kola Grupe B ABA lige.

Partizan sad ima skor 5-1, a Studentski centar 2-6.

Oporavljeni Džabari Parker je predvodio Partizan ka pobedi sa 28 poena (trojke 6/7), Bruno Fernando je dao 10, a po devet Nik Kalates i Vanja Marinković.

Matic Rebec i Emir Hadžibegović su sa po 15 poena bili najefikaciji u redovima Studentskog centra, 12 je dao Darijus Džonson.

Partizan je sredinom druge deonice vodio 33:20, ali je na poluvremenu bilo 46:41. Partizan je meč prelomio serijom 12:0 u trećoj deonici, posle koje je vodio 69:53.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Partizan će gostovati Klužu.

