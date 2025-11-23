AKTUELNO

Košarka

Košarkaši Partizana ubedljivo savladali Studentski centar

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/NEMANJA JOVANOVIĆ ||

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Studentski centar iz Podgorice rezultatom 94:72 u meču osmog kola Grupe B ABA lige.

Partizan sad ima skor 5-1, a Studentski centar 2-6.

Oporavljeni Džabari Parker je predvodio Partizan ka pobedi sa 28 poena (trojke 6/7), Bruno Fernando je dao 10, a po devet Nik Kalates i Vanja Marinković.

Matic Rebec i Emir Hadžibegović su sa po 15 poena bili najefikaciji u redovima Studentskog centra, 12 je dao Darijus Džonson.

Partizan je sredinom druge deonice vodio 33:20, ali je na poluvremenu bilo 46:41. Partizan je meč prelomio serijom 12:0 u trećoj deonici, posle koje je vodio 69:53.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Partizan će gostovati Klužu.

Autor: S.M.

#Partizan

#Pobeda

#Podgorica

#Studentski centar

#Utakmica

POVEZANE VESTI

Košarka

Košarkaši Partizana ubedljivi protiv Borca u ABA ligi

Košarka

Košarkaši Partizana ubedljivo poraženi od Barselone

Košarka

Košarkaši Partizana poraženi od Dubaija u 23. kolu ABA lige

Košarka

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo pobedili Megu u četvrtom kolu ABA lige

Košarka

NOVA POBEDA CRNO-BELIH: Košarkaši Partizana savladali Efes u trećem kolu Evrolige

Košarka

Košarkaši Partizana deklasirali Spartak na startu plej-ofa ABA lige