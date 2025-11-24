ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLE SLAVLJA NAD STUDENTSKIM CENTROM: Hvala ljudima koji su došli na utakmicu, rasporedili smo minutažu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je večeras, posle pobede nad podgoričkim Studentskim centrom (94:72) da je bilo važno da se rasporedi minutaža pred gostovanje Panatinaikosu u Evroligi i zahvalio se navijačima koji su došli na utakmicu.

Obradović je nakonferenciji za medije rekao da su "crno-beli" pobedili tim koji igra zanimljivu košarku.

"Meni kao treneru je palo u oči kako igraju u napadu i kretnje koje imaju. Mislim da kolega izvlači maksimum iz tima koji ima", rekao je Obradović.

Obradović je istakao učinak oporavljenog Džabarija Parkera koji je dao 28 poena.

"Pokušali smo da rasporedimo minutažu, jer imamo meč protiv Panatinaikosa za dva dana uz logično objašnjenje da je Džabari Parker, koji nije igrao odavno, da je igrao najviše da uhvati ritam i odigrao je veoma dobru utakmicu večeras. Svi ostali su igrali u minutima koji su normalni. Dali smo mlađima šansu, žao mi je što Mitar Bošnjaković nije bio večeras sa nama, bolestan je, bio je planiran da počne, ali od jutros se ne oseća dobro i zato nije bio u timu", zaključio je Obradović.

Autor: Jovana Nerić